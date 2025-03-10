Українці від початку року протермінували майже 10 тис. штрафів ТЦК
Кількість протермінованих та несплачених штрафів через порушення правил військового обліку стрімко росте
Від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».
Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати. Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.
Найбільш активно цьогоріч штрафують українців на Дніпропетровщині (1 053 провадження), у Києві (1 003) та на Полтавщині (916).
Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком 36-45 років.
Нагадаємо, За пʼять місяців з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку щонайменше 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК станом на початок жовтня знайдено у судовому реєстрі. У більшості випадків суд скасовує штрафи.
Як повідомлялося, Міністерство оборони планує ввести функцію онлайн-оплати штрафів у застосунку «Резерв+» за порушення військового обліку.
До слова, за суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф. Так, Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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