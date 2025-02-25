«Мама посивіла». Автор фрази про русскій воєнний корабль розказав, як дізнався про свою «загибель»

Сержант Грибов: «Про те, що ми всі «загинули», ми дізналися, коли приземлилися у Криму»

Автор легендарної фрази про русскій воєнний корабль, морський піхотинець Роман Грибов розповів, що дізнався про свою «загибель», коли перебував у полоні. Спершу військовий був шокований цією інформацією, адже не міг уявити, як це сприйняли його рідні, особливо мама та дружина. Про це Роман Грибов повідомив в інтерв'ю «Главкому».

«Поки я був у полоні, з ними відбувалося щось жахливе насамперед тому, що вони спершу думали, нібито я загинув. Про те, що ми всі «загинули», ми дізналися, коли приземлилися у Криму. До нас підбігли російські журналісти, які сказали: «А ви знаєте, що вчора ваш президент вас «поховав»? І я відразу з жахом подумав: а як же мої? Знаючи свою маму, я боявся, що вона щось із собою зробить. Жінка моя теж думала, що я загинув», – зауважив військовий.

Грибов розповів, що в Криму один із російських охоронців підійшов до нього і запропонував написати номер телефону, щоб повідомити його родину про те, що він живий:

«Але в Криму серед цих свинособак знайшлася одна людина, вертухай, який нас охороняв. Почувши, що я з Черкаської області (а його теща і жінка були родом з Черкащини), він підійшов до мене і сказав: «Напиши номер телефона, який пам’ятаєш, ми повідомимо твою сім’ю, що ти живий». Пізніше мама розповідала, що невідома жінка дзвонила з кримського номера і сказала, що ти перебуваєш у полоні. І тоді тільки мама «видихнула». А до того в місцевих чатах ходила моя фотографія з чорною стрічкою і написом: «Царство небесне Роману Грибу». Мама посивіла».

Поки морський піхотинець перебував у полоні, його жінка так схудла, що була на межі анорексії: «Жінка моя так схудла, що була на межі анорексії. Я коли її побачив після повернення, то наче й забув, що зі мною коїлося в полоні. У першу чергу хотів їх поставити на ноги, маму і дружину. Вони боролися кожного дня, моя дружина стукала у всі двері і подавала куди тільки можна заяви в інстанції, де можуть займатися полоненими; вона підключила багатьох друзів та знайомих. Можливо, і це теж вплинуло на те, що я вийшов з полону раніше».

Роман Грибов зазначив, що з дружиною живе разом вже чотири роки, хоча офіційно не розписувалися. Він пообіцяв їй, що в цьому році вони офіційно одружаться.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року до захисників острова Зміїний наблизилися російські військові кораблі: ракетний крейсер «Москва», фрегат «Адмірал Ессен» і патрульний корабель «Василь Биков». Гарнізону острова запропонували здатися. Однак українські прикордонники та морпіхи рішуче відмовилися, відповівши короткою, але знаковою фразою: «Російський корабель, йди на х*й!». У відповідь російські сили завдали масованого ракетно-артилерійського удару по гарнізону.

Згодом стало відомо, що військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону. А вже 6 березня 2022 року в мережі з’явилося фото автора фрази про «русскій воєнний корабль». Виявилося, що легендарного морського піхотинця звуть Роман Грибов, а родом він із Золотоноші, що на Черкащині. У кінці березня звільнений з російського полону військовий повернувся на батьківщину, в Черкаську область. Голова Черкаської ОВА вручив йому відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».