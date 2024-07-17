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Штрафи від ТЦК: де дізнатися, яка процедура отримання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Штрафи від ТЦК: де дізнатися, яка процедура отримання
Українці зможуть у «Дії» побачити штраф від ТЦК за неоновлення даних
фото з відкритих джерел

Притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення може займати від трьох місяців до року

Військовозобов’язані зможуть довідатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані в застосунку «Дія». Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані. Про це сказав в ефірі «Радіо Свобода» речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Лазуткін каже, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може займати від трьох місяців до року.

«Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку «Дія» можна буде це зробити», – сказав Лазуткін.

За словами речника Міноборони, оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК і в застосунку «Резерв+», проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.

Військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані у визначений законом термін, працівники ТЦК затримувати на вулицях не будуть.

«Людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину «ловити» серед вулиці. Будемо відверті, з цим пов’язані були неприємні процеси, які негативно впливали і продовжуватимуть впливати на імідж Збройних Сил України, коли на блокпостах і силоміць когось намагаються витягувати. Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. Це можуть робити тільки представники поліції згідно із законом», – заявив він.

Нагадаємо, поліція матиме право затримувати та доставляти військовозобов’язаних, які не оновили свої персональні дані у період з 18.05.2024 по 16.07.2024, безпосередньо до Територіальних центрів комплектування. 

Раніше у Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів.

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік. 

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Теги: ТЦК мобілізація штраф військомат війна Міноборони українці

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