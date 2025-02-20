Президент і перша леді вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні (фото)

Подружжя Зеленських ушанували пам’ять Героїв Небесної Сотні біля їхніх портретів

У День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Володимир та Олена Зеленські поставили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

фото: ОП

Офіс президента наголошує, що цей хрест встановили в березні 2014 року на місці масових розстрілів учасників Революції Гідності. Президент і перша леді також ушанували пам’ять Героїв Небесної Сотні біля їхніх портретів.

фото: ОП

Нагадаємо, в Україні 20 лютого вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 10 років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.

Зауважимо, що сьогодні, 20 лютого, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні. Глава держави нагадав, що саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну і розпочала перші кроки до окупації Криму.