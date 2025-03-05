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В Україні планують ставити 14-річних на військовий облік? Нардепи повідомили про фейк

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні планують ставити 14-річних на військовий облік? Нардепи повідомили про фейк
Наразі в Україні діє норма, де громадяни мають стати на військовий облік у 17 років
фото з відкритих джерел

У мережі з'явилася інформація, що парламентарі пропонують внести зміни до процесу збирання даних про українських підлітків

На сайті 44.ua з'явилося інтерв'ю парламентаря Максима Саврасова в якому йдеться, що він разом з колегами готує законопроєкт, який начебто передбачає постановку на військовий облік українських хлопців з 14 років. Однак згодом депутат повідомив, що заяви фейкові, а самої розмови не було. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з опублікованим інтерв'ю, автори законопроєкту начебто хочуть внести зміни до процесу збирання даних про українських підлітків, щоб вони могли ставати на військовий облік уже з 14-річного віку. Для цього нібито планують змінити чинне законодавство, щоб у процесі брали участь середні загальноосвітні школи, технікуми та коледжі.

Крім того, нібито пропонувалося змінити закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», аби вони могли організувати у себе «спеціальні департаменти для роботи з класними керівниками шкіл». Начебто учителі мали передавати ТЦК дані про «результати учнів у фізичній підготовці».

На інформацію відреагував голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він заявив, що «Слугам» нічого не відомо про постановку на військовий облік дітей з 14 років.

«Якщо фракція «Європейської Солідарності» дійсно працює над таким законопроектом, то можу запевнити, що він ніколи нами не буде підтриманий і ми за таке не голосуватимемо за жодних обставин», – зазначив парламентар.

Тим часом сам Саврасов написав, що інтерв'ю є фейковим.

«Сайт 44.ua вчора видав моє фейкове інтерв'ю: Про підготовку до мобілізації з 14 років. Новину передрукувало багато ЗМІ та Телеграм каналів. Такої розмови не було. Користуйтесь надійними джерелами інформації», – заявив він.

В Україні планують ставити 14-річних на військовий облік? Нардепи повідомили про фейк фото 1
скріншот

Як відомо, із 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах буде запроваджено базову загальновійськову підготовку. Вона складатиметься з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти і чоловіки і жінки. Практичний – обов'язковий для чоловіків. Водночас якщо жінки захочуть пройти практичний курс БЗВП, вони матимуть тоді пройти ВЛК, бути придатними до військової служби і стати на облік в ТЦК.

Як повідомлялося, проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. У разі, якщо не скласти іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не вийде.

До слова, Національне агентство кваліфікації зареєструвало новий професійний стандарт для посади «Інспектор з військового обліку». Документ регулюватиме діяльність підприємств України, які займаються військовим обліком, та визначатиме вимоги до фахівців на цій посаді.

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Теги: школярі війна мобілізація

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