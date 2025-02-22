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Полонений окупант розповів, як шукав в Україні «нового Бандеру»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Полонений окупант розповів, як шукав в Україні «нового Бандеру»
Свою мотивацію полонений описує бажанням «стати мужиком
фото: скріншот із відео

За словами росіянина, він їхав в Україну боротися з натівцями та бандерівцями

Росіянин на ім'я Андрій потрапив на війну проти України наприкінці 2024 року. За його словами, він зловживав алкоголем і під час чергового запою вирішив підписати контракт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 24 ОМБр імені короля Данила.

Свою мотивацію полонений описує бажанням «стати мужиком, відслуживши в армії, аби з'явилась впевненість в собі».

Після нетривалого навчання окупант потрапив до мотострілецького підрозділу та був взятий в полон воїнами 24 ОМБр імені короля Данила під час першого бойового виходу в Часовому Яру. Повоювати встиг два дні.

За словами Андрія, він їхав в Україну боротися з натівцями та бандерівцями. При цьому окупант у курсі, хто такий Степан Бандера та знає, що його «вже немає давно». Але залишилися його послідовники, упевнений росіянин. Крім того, міг з’явитися і «новий Бандера», тож він сміливо вирушив на допомогу «братському народу». Ну а в полоні зрозумів, що українці таку «допомогу» росіянам ще довго не пробачать.

Раніше бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох окупантів під час зачистки на Торецькому напрямку. Один із полонених – 19-річний Дмитро Яптік – ненець із села на півострові Ямал. Це один із корінних народів Півночі Росії. Він малочисельний та нині перебуває під загрозою вимирання.

Нагадаємо, колишній бранець РФ, боєць «Азову» Артур Ніверчук перебував у російському полоні 884 дні. За два роки він змінив вісім колоній, серед яких була одна із найжорстокіших в РФ – «Чорний дельфін». 

Також азовець, захисник Маріуполя та військовополонений Михайло Чапля в інтерв’ю «Бердянськ 24» розповів, які методи катування росіян застосовують до українців у полоні. За його словами, вони випитують, чим людина займається в житті, ким вона є, і після цього – сильно бʼють.

«Б’ють щодня. Ти стоїш з заплющеними очима, руки вивернуті. Тебе б’ють в долоні шокером. Тебе б’ють по ногах, б’ють дубинками по ребрах, відбивають нирки. Є спецназівець, який хоче самоствердитися. Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло. Йде моральний тиск», – зауважив захисник.

За те, що чоловік офіцер «Азову», його пару разів переводили в карцер.

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Теги: полон українці навчання Степан Бандера чоловік Артур Бердянськ

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