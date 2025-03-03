РФ планує запускати по Україні одночасно 500 дронів: подробиці від розвідки

Скібіцький: Росіяни суттєво збільшили випуск безпілотних літальних апаратів різних типів

Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький зауважив, що росіяни збільшили випуск БпЛА та планують запускати по Україні одночасно 500 дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю «РБК-Україна».

«Росіяни суттєво збільшили випуск безпілотних літальних апаратів різних типів. Якщо раніше, в 2023 – на початку 2024 року ми знали тільки один «шахед», потім «Герань-1», «Герань-2» і все. На сьогодні спектр цих безпілотних літальних апаратів такий великий, що навіть не завжди можливо на пальцях однієї руки перерахувати: «Герань-1», «Герань-2», «Гарпія», «Гербера», «Пародія» та інші», – зауважив Скібіцький.

За словами Скібіцького, РФ збільшила випуск безпілотних літальних апаратів. Він зауважив, що саме це дозволяє росіянам застосовувати за один удар від 150 до 200 БпЛА.

«До речі, в їхніх планах збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати безпілотні літальні апарати по нашій території. За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя, вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів», – наголосив заступник начальника ГУР МО.

Нагадаємо, що ввечері 2 березня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Харків. БпЛА влучив у п’ятиповерхівку. Рятувальники вже ліквідували пожежу, врятували п’ять осіб і надали допомогу постраждалим.

Також 2 березня окупанти атакували Кривий Ріг «шахедами». У місті є пошкодження.