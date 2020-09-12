На Донеччині коронавірус вбив очільницю місцевої лікарні



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На Донеччині померла головна лікарка Покровської міської лікарні Наталія Іванівна Кандибко

Головній лікарці Покровської міської лікарні Наталії Кандибко, яка померла 10 вересня від коронавірусної інфекції, було 63 роки

На Донеччині Covid-19 забрав життя очільниці місцевої лікарні.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Покровської міської ради.

У пресслужбі повідомили, що на 63 році життя від коронавірусної хвороби померла Наталія Кандибко – головний лікар КНП «Покровська міська лікарня Покровської міської ради Донецької області».

Сьогодні 63 роки життя від коронавірусної хвороби померла Наталія Іванівна Кандибко - головний лікар КНП “Покровська ... Опубліковано Покровська міська рада Донецької області & nbsp; Четвер, 10 вересня 2020 р.

Станом на ранок 11 вересня загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією в Україні сягнула 148 756.

Станом на 11 вересня на Донеччині зафіксовано 90 нових випадків коронавірусу за добу. Загалом з початку пандемії інфікувалися 1942 особи.