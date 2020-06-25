Міносвіти роз’яснило, як цьогоріч рахуватимуть середній бал атестату



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Заклади освіти мають видати свідоцтва про здобуття середньої освіти і додатки до них

Міністерством освіти і науки надані роз'яснення щодо обчислення середнього балу документа про повну загальну середню освіту в 2020 році.

Необхідність роз'яснень викликана ухваленням закону, що звільняє від державної підсумкової атестації всіх здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

Далі «Главком» наводить повний текст роз'яснень Міністерства освіти з зазначеного питання.

18 червня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року», згідно з яким у зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням.

Закон звільняє від державної підсумкової атестації (далі - ДПА) у будь-якій формі (як в закладі освіти, так і у формі зовнішнього незалежного оцінювання) всіх здобувачів освіти (незалежно від форми здобуття освіти), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти. При цьому, Закон не звільняє від проходження зовнішнього незалежного оцінювання здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти, у 2020 році.

Зважаючи на зазначене, Міністерство освіти і науки України надає роз'яснення щодо обчислення середнього балу документа про здобуття повної загальної середньої освіти під час вступної кампанії 2020 року.

У зразках документів про повну загальну середню освіту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645, внесення запису про середній бал документа про повну загальну середню освіту випускників у додаток до цього документа не передбачено.

Розрахунок середнього балу документа про повну загальну середню освіту здійснюється вступниками до закладів вищої (фахової передвищої) освіти самостійно при подачі заяв (у паперовому та електронному вигляді) та перевіряється приймальними комісіями закладів вищої освіти.

Відповідно до порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 482, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 501/34784 середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту, обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин балу і розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до документа оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)»/«зараховано», а також факультативи у загальну кількість не враховуються.

Таким чином у разі надання вступником документа про повну загальну середню освіту, у якому замість оцінок державної підсумкової атестації зроблений запис «звільнений(а)», середній бал обчислюється без врахування державної підсумкової атестації з відповідного(-их) предмета(-ів) у загальну кількість предметів у відповідному додатку.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Прем’єр Денис Шмигаль пообіцяв, що випускники з західних областей матимуть окрему можливість для складання ЗНО.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт про вступ дітей з окупованих територій до вишів без ЗНО.

Як відомо, показники захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Заступник міністра охорони здоров‘я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко нагадав, яким чином 25 червня перевірятимуть учнів перед складанням зовнішнього незалежного оцінювання.

22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.







