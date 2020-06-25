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    Економіка та фінанси

    Українцям затримують виплати: скільки ще чекати на гроші

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    Фонд соцстраху обіцяє вже скоро погасити заборгованість за лікарняними та декретними - Українцям затримують виплати: скільки ще чекати на гроші
    Фонд соцстраху обіцяє вже скоро погасити заборгованість за лікарняними та декретними

    Тривалість затримки по виплатах становить близько 10 робочих днів

    В Україні 12 мільйонів застрахованих осіб. У зв'язку зі зменшенням надходжень ЄСВ під час карантину існують затримки у фінансуванні.

    Про це повідомляє пресцентр Фонду соціального страхування.

    Тривалість затримки по виплатах становить близько 10 робочих днів.

    «Урядом прийнято рішення про виділення Фонду на поворотній основі фінансової допомоги з фонду боротьби з Covid-19 в розмірі 1,8 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані саме на виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності, допомоги по вагітності та пологах», - розповіла в.о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Тетяна Михайленко під час засідання Координаційної ради з питань захисту соціальних прав.

    Вона також повідомила, що правління Фонду і Кабмін внесли необхідні зміни до річного бюджету ФСС, тому вже найближчим часом Фонд отримає цю допомогу і погасить заборгованість за лікарняними та декретними.

    Раніше у Центрі зайнятості розповіли, на які зарплати можуть розраховувати українці

    Крім того, в Україні можуть запровадити дві пенсії: стало відомо, хто отримає гроші.

    Як відомо, станом на 12 червня кількість безробітних в Україні становить 516 тис., що на 76% або 223 тис. більше, ніж на відповідну дату минулого року.

    Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

    Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

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