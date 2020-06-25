Шмигаль збирає уряд: міністри планують схвалити низку законопроєктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання уряду розпочнеться о 13 годині

Уряд планує призначити Петрашка представником Кабміну у наглядовій раді Ради бізнес-омбудсмена

У четвер, 25 червня, відбудеться засідання Кабінету міністрів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«25 червня під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання уряду», - йдеться в анонсі.

Зазначається, що захід розпочнеться о 13 годині.

Згідно з порядком денним, уряд планує призначити міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка представником Кабінету міністрів України у наглядовій раді Ради бізнес-омбудсмена.

Передбачається, що Кабмін у четвер затвердить план заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки. Урядовці також розглянуть питання про закінчення 2019/2020 навчального року в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти та щодо реорганізації Львівського інституту економіки й туризму.

Розглядатиметься питання про затвердження складу української частини Комітету Ради обмінів молоддю України та Литви, а також Польщі.

З ініціативи віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова буде розглянуто внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотних заходів з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставить питання про необхідність внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та запропонує врегулювати деякі питання щодо уповноваженого із захисту державної мови.