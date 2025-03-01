Усе вкрите снігом та хмарами. Рятувальники показали відео з Карпат, яке заворожує

Станом на 08:40 ранку на вершині гори Піп Іван спостерігалася мінусова температура

У перший день весни, 1 березня, в Карпатах панує справжня зимова атмосфера. Гору Піп Іван огорнули хмари та вкрило снігом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковане Державною службою з надзвичайних ситуацій відео.

«Гора Піп Іван зустрічає ранок у хмарах. Усе вкрите снігом, а легкий вітер додає свіжості», – йдеться у підписі до відео.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що станом на 08:40 ранку 1 березня на вершині спостерігалася мінусова температура. Термометри показували -5°C, а вітер південного напрямку мав швидкість 6 м/с.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, в Україні, крім сходу та південного-сходу, невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі на Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та в Криму 5-10° морозу, на крайньому сході країни до 14° морозу, на решті території від 2° тепла до 3° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях 5-9° тепла. На півночі та сході країни на дорогах місцями ожеледиця.