Третій урожай? Кліматологиня закликала аграріїв готуватися до можливостей, які відкриває глобальне потепління

На заході України вже зараз вирощують мигдаль та фундук і з часом це може поширитися на всю країну, вважає кліматологиня

Віра Балабух: «Потепління відкриває вікно можливостей: можна вирощувати третій урожай та висаджувати субтропічні культури»

Аграрії в Україні отримають можливість мати третій урожай та вирощувати екзотичні культури через вплив глобального потепління на сільське господарство. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

Як відомо, українські аграрії наразі висівають ярові та озимі культури: ярові – навесні, озимі – восени. За словами Балабух, озимі зараз дуже швидко дозрівають, у деяких регіонах – на місяць раніше, ніж зазвичай. На її думку, саме після їх збирання можна було б засівати третій урожай.

«Дехто з фермерів вже так і робить, висаджуючи гречку. Якщо її посадити в червні, після збору перших озимих, то на жовтень вона поспіє, оскільки вересень фактично став ще одним літнім місяцем», – пояснила експертка.

Балабух зауважила, що клімат стає все більш теплим, і до кінця століття температура, приміром, у Харкові – може бути такою, як зараз у Криму. На заході України вже зараз вирощують мигдаль та фундук і з часом це може поширитися на всю країну, вважає кліматологиня.

«На умовній Тернопільщині можна буде вирощувати субтропічні культури. Але все ж є одна велика проблема – у нас все ще залишається високою кількість вторгнень холодного повітря навесні. Згадайте минулий рік: у березні цвіли дерева, а у квітні вдарили заморозки. Такі коливання температур можуть принести значні збитки», – підкреслила кандидатка географічних наук.

Водночас селекціонери вже працюють над цим питанням. Так, вже є сорти, які виживають в українських умовах. Балабух навела приклад, що у київському ботанічному саду вже більше 30 років вирощують хурму, і вона «прекрасно себе почуває».

Раніше Балабух розповіла, що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.

Нагадаємо, що в Україні може вирости у ціні один з основних овочів у раціоні – картопля. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Експерт зазначив, що в квітні 2025 року переважна більшість картоплі на поличках буде імпортною.