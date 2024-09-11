Через глобальне потепління у європейських морях може стартувати новий бізнес

У європейських морях перли раніше ніколи не вирощували

У європейських морях можна буде вирощувати перли через потепління води

Невдовзі в європейських морях можуть вперше почати вирощувати перли, оскільки італійські фермери, які займаються вирощуванням устриць, прагнуть використати несподівану можливість, надану швидким потеплінням Середземного моря. Про це пише The Independent.

Наприкінці 2023 року перші екземпляри Pinctada radiata, перлинної устриці, що походить з Червоного моря, були помічені у затоці Поетів, популярній туристичній зоні близько за 100 км від Генуї на північно-західному узбережжі Італії. У виданні наголошують, що такий вид потрапляє до Середземного моря, яке нагрівається через зміну клімату.

«Ми вивчаємо можливість виробництва перлів», – підкреслив голова кооперативу, який займається розведенням харчових устриць у цьому регіоні з 2011 року Паоло Варрелла.

Він зазначив, що група вже зв'язалася з фермерами, які вирощують перлинні устриці в Мексиці, щоб отримати поради щодо технологій виробництва. «Pinctada radiata з'являється навколо острова Сицилія з 1970-х років, але тільки в останнє десятиліття вона перемістилася на північ до прохолодних Тірренського та Лігурійського морів, що омивають західну частину Італії», – розповів професор екології в Університеті Мессіни Сальваторе Джакоббе. Зазначається, що перші перлини можна буде зібрати приблизно за рік.

У той же час вчений з італійського інституту досліджень та захисту довкілля ISPRA Мануела Фалаутано зазначив, що водний простір площею 2,5 млн кв. км, який відокремлює Південну Європу від Африки та Близького Сходу, нагрівається швидше за середнє значення для світових морів.

Журналісти The Independent уточнили, що виробництво перлів, які переважно асоціюються з полінезійськими атолами, ніж із північним Середземномор'ям, щорічно має світовий оборот у 11 млрд доларів, тому італійські фермери, які вирощують устриці, хочуть заробити на цьому.

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