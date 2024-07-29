Глобальне потепління принесе нові сюрпризи: кліматологи б'ють на сполох

Спека у світі – лише початок проблем, які чекають на людство

Понад 70% усіх працівників у світі, або майже 2,5 млрд людей, страждають від екстремальних температур

Поточний 2024 рік ще не добіг кінця, а йому вже гарантовано місце в історії кліматичного катаклізму. За минулий тиждень світ пережив три найспекотніші дні в сучасній історії, а кожен з останніх 13 місяців без винятку бив історичні температурні рекорди. Люди гинуть від екстремальної спеки, ООН говорить про нову «епідемію» планетарного масштабу, а метеорологи попереджають, що 2024 рік повторить долю дев'яти останніх, які виявилися найспекотнішими в історії людства, причому із серйозним відривом. Про це пише BBC.

Глобальне потепління, викликане діяльністю людини, набирає обертів, незважаючи на те, що на зміну «Ель-Ніньйо», феномену нагрівання поверхні Тихого океану, насувається «Ла-Нінья» – рівно протилежне явище, яке тимчасово знижує температури на планеті.

«Світова спільнота як ніколи роз'єднана через російську агресію проти України та протистояння США з Китаєм, проте кліматична криза – спільна проблема людства», – нагадав цього тижня генсек ООН Антоніу Гутерріш.

«Земля нагрівається все сильніше, і життя стає небезпечним для всіх і всюди», – сказав він, звертаючись до всіх країн із пропозицією розробити програму боротьби з наслідками екстремальної спеки.

Спека позначається на добробуті населення. Понад 70% усіх працівників у світі, або майже 2,5 млрд людей, страждають від екстремальних температур, випливає з опублікованої на цьому тижні доповіді Міжнародної організації праці. Як тільки стовпчик термометра піднімається вище за 34°C, продуктивність праці падає вдвічі, підрахували вчені. Економічні збитки зростають слідом за температурою. ООН оцінює його у $2,4 трлн до 2030 року. У 1990-х роках він був у 10 разів меншим.

Слід чекати на нові «сюрпризи»

«Екстремальна спека приходить все частіше, вона стає все масштабнішою і тривалішою. Вона підриває економіку, гальмує прогрес, підживлює нерівність та вбиває людей», – сказав Гутерріш.

Глобальне потепління набирає обертів відповідно до всієї статистики. Кожен із останніх 13 місяців був теплішим, ніж будь-який відповідний місяць за всю історію спостережень – це показали кілька температурних баз даних, у тому числі NASA та кліматичного центру Коперника при Євросоюзі.

Відхилення середньомісячної температури від середньої за аналогічний місяць за 1991-2020 роки

До того ж останні 12 місяців поспіль температура планети перевищила доіндустріальні рівні 1850-1900 років більш як на 1,5°С. Поріг умовний, але саме його намагалися утримати майже всі країни світу, коли 2015 року підписували Паризьку угоду про боротьбу зі зміною клімату.

«Мене особливо вражає те, наскільки впевнено температури останніх 13 місяців б'ють усі попередні рекорди. Ми вийшли на незвідану територію, де найближчими місяцями й роками на нас неодмінно чекають нові сюрпризи», – сказав голова Центру Коперника Карло Буонтемпо.

21 липня 2024 року середньосвітова температура на поверхні Землі вставила новий рекорд. Він протримався рівно день і впав 22 липня – планета прогрілася до 17,16°C. Наступного дня – 23 липня – знову виявився теплішим за попередній рекорд 17,08°C, встановлений лише рік тому, 6 липня 2023 року.

Останні десять середньодобових температурних рекордів в історії людства припали на останні десять років – з 2015 до 2024 року. Нові просто неминучі. Навіть якщо липень і наступні місяці виявляться прохолоднішими за минулорічні, загалом 2024 рік з ймовірністю 95% стане найспекотнішим в історії, прогнозує провідне кліматичне видання Carbon Brief в аналізі тенденцій першого півріччя.