Катастрофічне потепління протягом десятиліть: вчені пояснили, до чого готуватись

Вчені проаналізували 10 кліматичних моделей і дійшли висновку, що 34 регіони суші на Землі перевищать рівень потепління в 1,6 градусів Цельсія вже до 2040 року

Міжнародна група вчених із Швейцарської вищої технічної школи Цюріха, Стенфордського університету та Університету штату Колорадо опублікувала тривожні результати нового дослідження у журналі Environmental Research Letters. Згідно з їхнім аналізом, критичний поріг потепління в 1,5 градуси Цельсія буде досягнутий набагато раніше, ніж передбачалося раніше

Вчені проаналізували 10 кліматичних моделей і дійшли висновку, що 34 регіони суші на Землі перевищать рівень потепління в 1,6 градусів Цельсія вже до 2040 року. Більше того, у 31 із цих регіонів потепління перевищить 2 градуси Цельсія, а в 26 регіонах до 2060 року температура підніметься на катастрофічні 3 градуси Цельсія.

Для порівняння, в період останнього льодовикового максимуму, близько 20 тисяч років тому, середня температура на Землі була лише на 5-6 градусів за Цельсієм нижчою, ніж зараз.

До слова, Арктичні моря можуть повністю звільнитися від льоду до літа 2027 року. Вчені заявили, що площа морського льоду в Антарктиді скорочується дуже швидко. Через це відбуваються глобальні зміни погоди та клімату, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.