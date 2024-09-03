США загрожує масове руйнування мостів через глобальне потепління – NYT

Американські мости, чверть з яких були побудовані до 1960 року, не витримують зміни клімату

Зміна клімату значно впливає на стан мостів у Сполучених Штатах. Про це пише американська газета New York Times. Повені та екстремальна спека, спричинені кліматичними змінами, прискорюють процес руйнування мостів.

Оскільки цього року температура була найвищою всю історію, значна частина інфраструктури США, від автомагістралей до злітно-посадкових смуг, постраждала. Але мости стикаються з особливими ризиками.

«Американські мости, чверть з яких були побудовані до 1960 року, вже потребували ремонту. Але зараз сильна спека та збільшення повеней, пов’язані зі зміною клімату, прискорюють розпад національних мостів, по суті спричиняючи їх передчасне старіння», – йдеться у статті.

На думку авторів статті, це створює загрозу безпеки пересування людей по всій території країни. Наразі знос мостів впливає на ціну товарів та ланцюжки поставок у США, зазначили у ЗМІ.

«Ми маємо кризу мостів, яка конкретно пов’язана з екстремальними погодними явищами», – сказав професор цивільного будівництва в Університеті Колорадо Боулдер Пол Чиновскі, який досліджує вплив зміни клімату на інфраструктуру. «Це не те, що сталося б за нормальних кліматичних умов. Це те, що відбувається з небаченою досі швидкістю».

Мости спроєктовані та побудовані десятиліття тому з матеріалів, не призначених для різких коливань температури. Метал конструкцій швидко звужується, що ослаблює мости і робить ризик обвалення максимальним.

Нагадаємо, 26 березня в американському місті Балтимор контейнеровоз зруйнував найбільший місцевий міст, врізавшись у нього. Шестеро робітників, які працювали на мосту в гавані Балтимора у США, зникли безвісти і вважаються загиблими.