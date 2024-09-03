Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США загрожує масове руйнування мостів через глобальне потепління – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США загрожує масове руйнування мостів через глобальне потепління – NYT
США може чекати загроза національного масштабу через старіння мостів
фото із відкритих джерел

Американські мости, чверть з яких були побудовані до 1960 року, не витримують зміни клімату

Зміна клімату значно впливає на стан мостів у Сполучених Штатах. Про це пише американська газета New York Times. Повені та екстремальна спека, спричинені кліматичними змінами, прискорюють процес руйнування мостів.

Оскільки цього року температура була найвищою всю історію, значна частина інфраструктури США, від автомагістралей до злітно-посадкових смуг, постраждала. Але мости стикаються з особливими ризиками.

«Американські мости, чверть з яких були побудовані до 1960 року, вже потребували ремонту. Але зараз сильна спека та збільшення повеней, пов’язані зі зміною клімату, прискорюють розпад національних мостів, по суті спричиняючи їх передчасне старіння», – йдеться у статті. 

На думку авторів статті, це створює загрозу безпеки пересування людей по всій території країни. Наразі знос мостів впливає на ціну товарів та ланцюжки поставок у США, зазначили у ЗМІ.

«Ми маємо кризу мостів, яка конкретно пов’язана з екстремальними погодними явищами», – сказав професор цивільного будівництва в Університеті Колорадо Боулдер Пол Чиновскі, який досліджує вплив зміни клімату на інфраструктуру. «Це не те, що сталося б за нормальних кліматичних умов. Це те, що відбувається з небаченою досі швидкістю».

Мости спроєктовані та побудовані десятиліття тому з матеріалів, не призначених для різких коливань температури. Метал конструкцій швидко звужується, що ослаблює мости і робить ризик обвалення максимальним.

Нагадаємо, 26 березня в американському місті Балтимор контейнеровоз зруйнував найбільший місцевий міст, врізавшись у нього. Шестеро робітників, які працювали на мосту в гавані Балтимора у США, зникли безвісти і вважаються загиблими. 

Читайте також: Обвал мосту у Балтиморі викликав шок всього світу: фото до та після трагедії
Теги: засушлива погода погода будівництво США міст спека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дощі, грози та спека: прогноз погоди на 6 серпня
Дощі, грози та спека: прогноз погоди на 6 серпня
6 серпня, 04:59
Монастир Російської православної церкви за кордоном почав будуватися у Фастівському районі Київської області ще на початку 2000-х
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом
6 серпня, 17:40
Комунальники у Покровську висаджують квіти
Голова Донецької ОВА відреагував на скандальне відео з клумбами поруч з лінією фронту
10 серпня, 09:58
Клімат продовжуватиме дивувати населення Землі новими рекордами
Період рекордів високих температур «зробив перерву» – кліматолог
12 серпня, 05:00
Занепокоєння через високу вартість житла в Америці стають критичними напередодні виборів
«Американська мрія стала жахом»: США зіштовхнулись із житловою проблемою
19 серпня, 17:53
Аналітики на Заході розмірковують щодо того, якими є цілі Курської операції і як відповість Путін
«Битва мостів»: західні експерти про удари ЗСУ на Курщині
20 серпня, 04:46
ФБР підтвердило, що провело дозволені правоохоронні дії у певних місцях
ФБР провело обшуки у будинках американців, підозрюваних у зв'язках з Кремлем
22 серпня, 07:29
Галущенко заявив, що зима буде складнішою за попередню
Міненерго закликало українців готуватися до складної зими
24 серпня, 17:59
Тайфун був класифікований як «дуже сильний». Швидкість вітру становитиме 50 м/с з поривами до 70 м/с
Японія проводить масштабну евакуацію населення. Усе через тайфун
28 серпня, 18:56

Соціум

Російський вертоліт Мі-8 зник під час польоту в Бурятії
Російський вертоліт Мі-8 зник під час польоту в Бурятії
США загрожує масове руйнування мостів через глобальне потепління – NYT
США загрожує масове руйнування мостів через глобальне потепління – NYT
Наступ ЗСУ на Курщині: журнал Foreign Affairs назвав наслідки
Наступ ЗСУ на Курщині: журнал Foreign Affairs назвав наслідки
Ірландія змінює правила отримання дозволів на роботу
Ірландія змінює правила отримання дозволів на роботу
Тільки 30% українців в Австрії мають роботу – дослідження
Тільки 30% українців в Австрії мають роботу – дослідження
Росія випробувала плануючі авіабомби з новим модулем – ISW
Росія випробувала плануючі авіабомби з новим модулем – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
26K
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
12K
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
11K
Місячний календар на вересень 2024: коли новий та повний Місяць

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua