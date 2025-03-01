В Україні очікується мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 березня

На півночі та сході країни на дорогах місцями ожеледиця

Сьогодні, 1 березня, в Україні, крім сходу та південного-сходу, невеликий мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Температура вночі на Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та в Криму 5-10° морозу, на крайньому сході країни до 14° морозу, на решті території від 2° тепла до 3° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях 5-9° тепла. На півночі та сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Прогноз погоди на 1 березня Укргідрометцентр

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.