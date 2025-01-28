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Кліматолог назвала овочі, вирощування яких у зоні ризику через глобальне потепління

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кліматолог назвала овочі, вирощування яких у зоні ризику через глобальне потепління
Прогнозується зниження виробництва картоплі по всій Європі
фото з відкритих джерел

Віра Балабух: «Ситуація з картоплею погіршується скрізь, не тільки в Україні»

Глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов. Про це в інтерв`ю Главкому розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

«На картоплю підвищення температури повітря впливає дуже сильно. В червні, коли картопля починає нарощувати масу, температура ґрунту повинна бути не надто високою, бо картопля просто «спечеться», тобто почне гнити. На українському півдні для вирощування картоплі вже зараз склалися несприятливі умови», – зазначила кандидатка географічних наук.

За словами Віри Балабух, потрібно змінювати терміни посадки, або технології вирощування: «І така ситуація з картоплею скрізь, не тільки в Україні – тут вже повинні працювати агрономи і думати про те, як отримати сталий урожай цієї культури».

Кліматологиня наголошує, що схожа ситуація і з капустою та огірками, які через дефіцит вологи потребують додаткових зусиль, таких як крапельне зрошення чи затінення.

«Огірки та капусту. Вони потребують багато вологи, і виростити їх у відкритому ґрунті стає проблематично. Треба застосовувати певні технології, наприклад, згадане вище крапельне зрошення або сітки для затінення. Робити так, як колись наші бабусі (посіяти огірки навесні і нічого більше не робити, хіба що інколи поливати, якщо довго нема дощу), вже не вийде», – підкреслила Віра Балабух.

Кліматолог зазначила, що кількість зібраного врожаю цьогоріч значною мірою залежатиме від опадів у період дозрівання. За її словами, сприятливими умовами є часті, але несильні дощі, тоді як локальні потужні зливи можуть негативно вплинути на врожайність.

«Перспективи урожаю варто оцінювати ближче до початку сезону, послухавши синоптиків. Бо кліматичні прогнози – це про тенденцію, а синоптичні – вже про деталі. Саме синоптики нам розкажуть, чи будуть заморозки на ґрунті і де та які випадуть опади».

Нагадаємо, що в Україні може вирости у ціні один з основних овочів у раціоні – картопля. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Експерт зазначив, що в квітні 2025 року переважна більшість картоплі на поличках буде імпортною.

До того ж в Україні спостерігається підвищення цін на огірки. Основною причиною подорожчання стала високий попит на тепличні овочі.

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Теги: урожай аграрії вчені погода клімат вода овочі Україна рослини

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