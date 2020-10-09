Перехід на зимовий час: що не можна робити до і після переведення годинників



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О 4 годині ранку 25 жовтня Україна перейде на зимовий час

Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня. Тож перевести годинники на одну годину назад потрібно у ніч з 24 на 25 жовтня.

Щоб прискорити адаптацію до нових біоритмів, варто два тижні контролювати свій раціон.

Що ж можна робити до і після переведення часу:

Лікарі рекомендують виключити алкоголь. Етанол негативно впливає на центральну нервову систему, порушуючи, зокрема, сон. У результаті мозок не розслабляється, вранці долає втому, а адаптаційні процеси ускладнюються.

Етанол негативно впливає на центральну нервову систему, порушуючи, зокрема, сон. У результаті мозок не розслабляється, вранці долає втому, а адаптаційні процеси ускладнюються. Не можна їсти копчену ковбасу і бекон. При новому режимі харчування вашому організму буде складніше перетравлювати їжу. Тому перекус копченостями ускладнить його роботу і може привести до діареї і метеоризму.

При новому режимі харчування вашому організму буде складніше перетравлювати їжу. Тому перекус копченостями ускладнить його роботу і може привести до діареї і метеоризму. Не вживайте смажені страви. Картопля-фрі, крильця в клярі, стейки містять канцероген –окислений жир, і для шлунково-кишкового тракту таке навантаження може стати також непосильним.

Як підготувати організм до переведення часу

Приймайте вранці контрастний душ.

Щодня вживайте 200 мл йогурту або кефіру, оскільки кисломолочні продукти допоможуть травленню, підтримають баланс корисної мікрофлори.

Перед сном робіть гімнастику.

Перехід України на зимовий час

Переводити годинники на зимовий час в Україні будуть о 4.00 ночі з 24 на 25 жовтня, з суботи на неділю.

Крутити стрілки годинника потрібно на годину назад. Це означає, що поспати можна буде на годину довше.

Джерело: Факти