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    Суспільство

    Перехід на зимовий час: що не можна робити до і після переведення годинників

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    Перехід на зимовий час: що не можна робити до і після переведення годинників

    О 4 годині ранку 25 жовтня Україна перейде на зимовий час

    Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня. Тож перевести годинники на одну годину назад потрібно у ніч з 24 на 25 жовтня.

    Щоб прискорити адаптацію до нових біоритмів, варто два тижні контролювати свій раціон.

    Що ж можна робити до і після переведення часу:

    • Лікарі рекомендують виключити алкоголь. Етанол негативно впливає на центральну нервову систему, порушуючи, зокрема, сон. У результаті мозок не розслабляється, вранці долає втому, а адаптаційні процеси ускладнюються.
    • Не можна їсти копчену ковбасу і бекон. При новому режимі харчування вашому організму буде складніше перетравлювати їжу. Тому перекус копченостями ускладнить його роботу і може привести до діареї і метеоризму.
    • Не вживайте смажені страви. Картопля-фрі, крильця в клярі, стейки містять канцероген –окислений жир, і для шлунково-кишкового тракту таке навантаження може стати також непосильним.

    Як підготувати організм до переведення часу

    • Приймайте вранці контрастний душ.
    • Щодня вживайте 200 мл йогурту або кефіру, оскільки кисломолочні продукти допоможуть травленню, підтримають баланс корисної мікрофлори.
    • Перед сном робіть гімнастику.

    Перехід України на зимовий час

    Переводити годинники на зимовий час в Україні будуть о 4.00 ночі з 24 на 25 жовтня, з суботи на неділю.

    Крутити стрілки годинника потрібно на годину назад. Це означає, що поспати можна буде на годину довше.

    Джерело: Факти

    продукти алкоголь Україна харчування час
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