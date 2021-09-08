В італійському аеропорту померла заробітчанка з України

Після смерті українку обікрали

Заробітчанка Ганна Бурак, яка поверталася з Італії до України, померла в аеропорту Каподічіно (Неаполь). Про це повідомив у Facebook італійський громадський діяч Лука Абейте.

«Підлість людини, здається, не має меж. Послухайте цю історію. Це Ганна. 60-річна українка, яка померла від хвороби в аеропорту Каподічіно перед від'їздом у свою країну та зустріччю з близькими, яких не бачила багато років. У метушні під час порятунку або після смерті всі її заощадження, які вона мала намір передати своїй родині, таємничим чином зникли. Я вважаю, що злодійство саме по собі неблагородна справа, це виходить за рамки терпимості. Пробач нам, Ганно, ти заслужила на інше», – написав Абейте.

Інцидент стався 3 вересня, жінці стало погано перед посадкою на літак. Медики не змогли запобігти смерті українки. Поки невідомо, коли зникли її речі – в аеропорту чи після доставляння тіла в морг. Карабінери Неаполя відразу почали розслідування, щоб відновити ланцюжок подій і встановити особу злодія.

Ганна Бурак кілька років жила в Валло ді Діана, де працювала доглядальницею та волонтеркою. Всі добре знали її в маленькому містечку і поважали за добре серце та альтруїзм.

Зазначимо, на думку директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні.

Нагадаємо, у першому півріччі обсяг грошових переказів в Україну заробітчан з-за кордону склав $6,2 млрд, що на 11,6% більше, ніж роком раніше.