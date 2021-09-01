Заробітчани за пів року переказали в Україну понад $6 млрд

У Нацбанку назвали, звідки і куди надійшло в Україну найбільше коштів

У першому півріччі обсяг грошових переказів в Україну заробітчан з-за кордону склав $6,2 млрд, що на 11,6% більше, ніж роком раніше. За попередніми оцінками Нацбанку, з них через системи переказу коштів надійшло майже 24%.

За січень-червень обсяг приватних переказів традиційними та неформальними каналами з України за кордон становив $482 млн в еквіваленті. З них через системи переказу коштів відправлено близько 60%.

Сума внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів, зросла на 40% порівняно з першим півріччям 2020 року.

За січень-червень із використанням систем переказу коштів у межах України було здійснено 388,58 млн переказів на 166 млрд грн або $5976 млн у еквіваленті (за перше півріччя 2020 року – на 118 млрд грн або $4551 млн в еквіваленті). Найбільше коштів традиційно прямувало до Києва.

Середня сума переказу у межах України у першому півріччі цього року становила 427 грн (торік – 360 грн).

Майже всі перекази у межах України здійснювалися через системи переказу коштів, створені резидентами (99,98%).

Серед транскордонних переказів лідерство тримають системи переказу коштів, створені нерезидентами. Через них здійснено 88,68% переказів в Україну та 97,1% – з України.

За перше півріччя 2021 року через системи переказу коштів було відправлено:

в Україну – 3,68 млн переказів на $1470 млн в еквіваленті, що на 23,8% більше за сумою, ніж торік. Середня сума одного переказу в Україну також зросла – з $374 до $400 (на 6,9%);

з України – 0,53 млн переказів на $290 млн в еквіваленті, зростання – на 36,8%. На 18,2% зросла і середня сума одного переказу з України: $546 проти $462 у першому півріччі 2020 року.

У першому півріччі сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у п’ять разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.

Трійка країн-лідерів, з яких через системи переказу коштів в Україну надійшло найбільше коштів – США, Ізраїль, Італія. З України найбільше переказували коштів до Росії, Грузії та Туреччини.

У регіональному розрізі найбільше коштів:

з-за кордону прямувало до Києва, Дніпропетровської та Львівської областей;

за кордон відправляли з Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.

Раніше стало відомо, скільки грошей в Україну переказали заробітчани.

Нагадаємо, проблема відтоку робочої сили за кордон звучить не перший рік. Серед одних із необхідних вирішень цієї проблеми – підняття рівня зарплат в Україні.

Якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.