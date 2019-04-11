В Інтернеті з'явилося продовження скандального ролика із Зеленським з фурою і... кокаїном?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр з агітаційного ролика Володимира Зеленського

Ролики стали пародією на рекламу команди Зеленського і отримали великий резонанс.

У соціальній мережі Facebook з'явилося продовження скандального ролика з кандидатом в президенти України, шоуменом Володимиром Зеленським

Другий ролик є логічним продовженням першого. У ньому показується, що саме сталося із Зеленським після проїзду фури. Виявляється, фура його не збивала, з ним все в порядку, про що повідомляє напис на початку другого ролика - «З ним усе гаразд».

Після того, як фура проїжджає, живого і здорового Володимира Зеленського обсипає зверху в великій кількості білим порошком невідомого походження.

Нагадаємо, ролик, який став пародією на рекламу команди Зеленського, отримав великий резонанс. У ньому Зеленського «збиває» вантажівка і присутні доріжки з кокаїну. У виборчому штабі Зеленського пародію назвали чорнухою і попросили правоохоронні органи про додаткову охорону кандидату.

Крім того, в штабі Зеленського звинуватили команду кандидата в президенти України Петра Порошенка в поширенні «чорних» роликів.

Сьогодні штаб Петра Порошенка спростував причетність до пародії.

«У відповідь на численні запити журналістів повідомляємо, що передвиборний штаб Петра Порошенко не має ніякого відношення до «чорного» ролику про кандидата в президенти Володимира Зеленського з кокаїном», - повідомляє виборчий штаб Порошенка.