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Названо приблизну кількість незадекларованої зброї, що може бути в українців

Андрій Хоменко
glavcom.ua
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Названо приблизну кількість незадекларованої зброї, що може бути в українців
фото з відкритих джерел
Скільки зброї знаходиться на руках в українців

Правоохоронці нагадали, що після завершення воєнного стану озброєння, що було видане, необхідно здати протягом 90 днів

Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння. Про це він заявив в етері телемарафону «Єдині новини».

За його словами, цей факт викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки. Посадовець додав, що ухвалення парламентом законопроєкту про надання цивільним особам права задекларувати зброю, боєприпаси та трофейну зброю «дасть можливість розв'язувати проблему з необлікованою зброєю».

«Тоді ми будемо більш точно володіти інформацією, скільки зброї є у наших громадян», – додав Драп’ятий.

20 серпня Верховна Рада ухвалила закон, що вдосконалює порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Відтак українці зобов’язані декларувати наявну в них зброю та боєприпаси. Особливий акцент у документі зроблено на озброєнні, яке було видане цивільним під час воєнного стану. Після його  завершення або скасування ця зброя має бути повернута до Національної поліції протягом 90 днів.

МВС назвало найпопулярнішу зброю серед українців

Тим часом правоохоронці зазначають, що громадяни продовжують активно користуватися Єдиним реєстром зброї, який почав працювати у червні минулого року.

Як повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону, найпопулярніше озброєння серед українців - мисливська, гладкоствольна і травматична зброя, це те що і було у мирний час.

За його словами, динаміка наповнення Єдиного реєстру зброї за рік його функціонування дуже задовільна, наповнення реєстру вже дійшло до 60%.

Також він наголосив, що в Україні планують створити й новий сервіс отримання дозволу на зброю в державному застосунку «Дія». 

Нещодавно ми писали, що на озброєнні ЗСУ з'явиться реактивний вогнемет вітчизняного виробництва. У Міноборони розповіли, що це переносна зброя, призначена для ураження вогневих точок противника, легкоброньованої та автомобільної техніки. Також з вогнемета можна знищувати живу силу противника за укриттями, перепонами та на відкритій місцевості. А ще Главком повідомляв, що Україна розробила нову балістичну ракету радіус дії якої 600-700 км. 

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Теги: Національна поліція України МВС зброя безпека

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