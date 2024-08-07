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На озброєнні ЗСУ з'явиться реактивний вогнемет вітчизняного виробництва

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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На озброєнні ЗСУ з'явиться реактивний вогнемет вітчизняного виробництва
Зазначається, що особливо ефективним є використання вогнемета під час штурмових дій в міському середовищі:
ілюстративне фото: АрміяInform

Температура горіння становить майже 2500 градусів

У Міністерстві оборони кодифікували та допустили до експлуатації у військах вогнемет піхотний реактивний, розроблений фахівцями однієї з установ сектору ОПК. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства України.

У Міноборони розповіли, що це переносна зброя, призначена для ураження вогневих точок противника, легкоброньованої та автомобільної техніки. Також з вогнемета можна знищувати живу силу противника за укриттями, перепонами та на відкритій місцевості.

Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. За своєю фугасною дією вибух цієї гранати еквівалентний детонації артилерійському снаряду великого калібру. У місці її влучання з’являється шар вогню об’ємом близько п’ятнадцяти кубічних метрів і утворюється область підвищеного тиску.

Температура горіння становить майже 2500 градусів.

Небезпека для живої сили противника зберігається на відстані понад півсотні метрів від епіцентру вибуху. Зазначається, що особливо ефективним є використання вогнемета під час штурмових дій в міському середовищі: на ділянках з капітальною забудовою, заглибленими укриттями тощо.

Наприклад, противник, який укрився у цегляному будинку, не матиме шансів на виживання, якщо постріл вогнемета вибухне всередині.

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Теги: зброя Міноборони технології ЗСУ

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