Подоляк назвав радіус дії української балістичної ракети

Наскільки ефективно працюватиме ця зброя, можливо буде зрозуміти лише з часом, вважає радник голови Офісу президента

Подоляк: «У війнах високої інтенсивності й масштабу роль відіграє саме кількість ракет»

Нова балістична ракета України передбачає радіус дії у 600-700 км. Про це сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Водночас наскільки ефективно працюватиме ця зброя, можливо буде зрозуміти лише з часом, зауважив радник голови Офісу президента.

«Нова балістична ракета України – це 600-700 км, як президент сказав. Але я думаю, що це питання, відповідь на яке ми з вами побачимо при роботі. Щодо «Паляниці» чи будь-яких інших балістичних ракет чи дронів і т.д.: будемо використовувати – будемо бачити їх ефективність», – прокоментував Подоляк.

Також радник додав, що важлива й кількість таких ракет.

«У війнах високої інтенсивності й масштабу роль відіграє саме кількість. Вони високотехнологічні мають бути, бо будуть тоді давати результат дуже крутий. Але їх має бути багато. Тобто одна-дві-три ракети – ми зможемо з вами сказати «вау», але це не буде вирішення фундаментальних завдань, які стоять перед такого типу ракетами», – зауважив Подоляк.

Це озброєння, за його словами, має завдання знищувати інфраструктуру, яка дозволяє РФ використовувати авіацію. Так як, вважає Подоляка, відновити Росії літакобудування у вигляді Ту-22, Ту-160, Ту-195 – неможливо.

Нагадаємо, Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Було випробування – позитивне – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс», – сказав він, додавши, що «деталями про цю ракету поділитися не можу».

Як повідомлялося, Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Український безпілотник майже ідентичний російському «Ланцету». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».