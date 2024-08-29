Головна Країна Політика
search button user button menu button

Подоляк назвав радіус дії української балістичної ракети

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Подоляк назвав радіус дії української балістичної ракети
Наскільки ефективно працюватиме ця зброя, можливо буде зрозуміти лише з часом, вважає радник голови Офісу президента
фото: скриншот відео

Подоляк: «У війнах високої інтенсивності й масштабу роль відіграє саме кількість ракет»

Нова балістична ракета України передбачає радіус дії у 600-700 км. Про це сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Водночас наскільки ефективно працюватиме ця зброя, можливо буде зрозуміти лише з часом, зауважив радник голови Офісу президента.

«Нова балістична ракета України – це 600-700 км, як президент сказав. Але я думаю, що це питання, відповідь на яке ми з вами побачимо при роботі. Щодо «Паляниці» чи будь-яких інших балістичних ракет чи дронів і т.д.: будемо використовувати – будемо бачити їх ефективність», – прокоментував Подоляк.

Також радник додав, що важлива й кількість таких ракет.

«У війнах високої інтенсивності й масштабу роль відіграє саме кількість. Вони високотехнологічні мають бути, бо будуть тоді давати результат дуже крутий. Але їх має бути багато. Тобто одна-дві-три ракети – ми зможемо з вами сказати «вау», але це не буде вирішення фундаментальних завдань, які стоять перед такого типу ракетами», – зауважив Подоляк. 

Це озброєння, за його словами, має завдання знищувати інфраструктуру, яка дозволяє РФ використовувати авіацію. Так як, вважає Подоляка, відновити Росії літакобудування у вигляді Ту-22, Ту-160, Ту-195 – неможливо.

Нагадаємо, Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Було випробування – позитивне – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс», – сказав він, додавши, що «деталями про цю ракету поділитися не можу».

Як повідомлялося, Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Український безпілотник майже ідентичний російському «Ланцету». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».

Читайте також:

Теги: зброя президент ракета озброєння радник Михайло Подоляк балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський повідомив, що через атаку РФ у Харкові загинула одна людина
Зеленський прокоментував ракетну атаку РФ на Харків
6 серпня, 19:27
Китай робить ставку на нову антидронову зброю
Китай активізував роботу з виробництва найнеобхіднішого виду зброї
13 серпня, 07:38
Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України
Зеленський анонсував посилення української ППО
20 серпня, 17:06
Близько 30 танків Leopard 1A5 мають надійти в Україну з Німеччини
Танки Leopard та системи ППО: Німеччина розкрила деталі нової військової поставки Україні
15 серпня, 19:02
Павел підкреслив, що демократичні країни повинні розглядати окуповані Росією території України лише як тимчасово окуповані
Президент Чехії допускає вступ України в НАТО з тимчасово окупованими територіями
19 серпня, 21:28
Зеленський провів офіційну зустріч з прем'єром Індії
Що передбачають підписані угоди між Україною та Індією: роз’яснення
23 серпня, 18:54
Після підписання біловезької угоди. Зліва направо: Леонід Кучма, Станіслав Шушкевич, Борис Єльцин
Кравчук з рушницею, Єльцин під мухою. Дипломат розповів, як підписувалася угода про розпад СРСР
24 серпня, 15:00
Ющенко заявив, що не вважає Путіна розумною людиною
Ющенко назвав винних у появі путінського режиму
25 серпня, 15:58
Усик на недільному богослужінні в Лаврі
Усик відвідав недільне богослужіння у Московській церкві
25 серпня, 20:37

Політика

Подоляк назвав радіус дії української балістичної ракети
Подоляк назвав радіус дії української балістичної ракети
Зеленський у День пам'яті захисників України: Не пробачимо РФ жодного знищеного життя
Зеленський у День пам'яті захисників України: Не пробачимо РФ жодного знищеного життя
Україна обговорює із союзниками створення «поясу безпеки» над західними областями
Україна обговорює із союзниками створення «поясу безпеки» над західними областями
Ексурядовець, який долучився до сил Тероборони, отримав поранення (фото)
Ексурядовець, який долучився до сил Тероборони, отримав поранення (фото)
Легендарний протоколіст президентів розказав про одну суттєву різницю між Кучмою та Ющенком
Легендарний протоколіст президентів розказав про одну суттєву різницю між Кучмою та Ющенком
Офіс президента розповів про план перемоги, який готують для Байдена
Офіс президента розповів про план перемоги, який готують для Байдена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
43K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
26K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
21K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7789
Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua