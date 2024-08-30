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Дві країни не погоджуються, щоб ЗСУ били по РФ західною зброєю

Андрій Хоменко
glavcom.ua
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Дві країни не погоджуються, щоб ЗСУ били по РФ західною зброєю
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном
фото з відкритих джерел

Зняти обмеження щодо використання Україною наданої зброї для поразки цілей у Росії закликав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель

Угорщина та Словаччина, яких пов'язують з тісною співпрацею з Росією, висловилися проти надання Києву свободи дій у використанні озброєнь, наданих Заходом. Про це повідомляє видання Politico.

Питання використання західного озброєння на території країни-агресорки було підняте на зустрічі міністрів ЄС 29 серпня. Україну на ній представляв очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Він заявив дипломатам, що наразі всі ознаки вказують на те, що Росія й надалі атакуватиме територію України ракетами та іншим озброєнням. А ще Кулеба додав, що нанесення Україною ударів по території РФ не слід розглядати як ескалацію.

Зняти обмеження щодо використання Україною наданої зброї для поразки цілей у Росії закликав також головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Зброя, яку ми поставляємо Україні, має бути використана в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, звідки Росія їх бомбардує. Інакше зброя марна.

Жозеп Боррель. Головний дипломат ЄС

Politico також пише, що  заклик Кулеби та раніше висловлену головою дипломатії ЄС пропозицію надати Києву свободу дій у використанні озброєнь, наданих Заходом, підтримали Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди й Польща, причому деякі з них зазначили, що міжнародне право не забороняє країні входити на територію агресора для самозахисту. 

Відносили між ЄС та Угорщиною є непростими вже довгий час, але суттєво погіршилися після початку головування країни в Раді ЄС. 

Угорщина та Словаччина продовжують експортувати нафту з Росії

Днями видання Bloomberg написало, що Угорщина і Словаччина продовжують експортувати нафту з РФ через територію України, попри санкції щодо газопроводу «Лукойл». Тепер країни користуються послугами російської нафтової компанії «Татнафта».

За даними журналістів, лише у липні Росія переправила майже 436 тис. тонн сирцю до Угорщини та приблизно 356 тис. тонн до Словаччини. 

Нафтова суперечка між Угорщиною, Словаччиною та ЄС призвела до того, що ці дві країни вдалися до погроз. Міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заявив, що його держава блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, допоки та не скасує санкції щодо «Лукойла», а премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив скоротити експорт дизельного пального в Україну.

Раніше ми писали, що Угорщина видаватиме «національні карти» росіянам і білорусам відповідно до нормативної бази Європейського Союзу і з урахуванням можливих безпекових ризиків. Про це йдеться у листі міністра внутрішніх справ Угорщини Шандора Пінтера на адресу єврокомісара Ілви Йоханссон, фотокопію якого опублікував у соцмережі Х міністр у справах Європейського Союзу Угорщини Янош Бока.

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Теги: Словаччина війна Угорщина Україна Фіцо

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