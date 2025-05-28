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У Каліфорнії може статися катастрофічний землетрус

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Каліфорнії може статися катастрофічний землетрус
Пляжі Каліфорнії опинились у небезпеці
фото із відкритих джерел

Згідно із даними сейсмологів, у Північній Каліфорнії відбудеться землетрус магнітудою 6,7 або вище 

Сейсмологи з Геологічної служби США (USGS) попереджають: можливість потужного землетрусу в Каліфорнії – так званого Big One – різко зросла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Напередодні лише за одну ніч біля узбережжя Північної Каліфорнії сталося сім підземних поштовхів, п'ять із яких з інтервалом у кілька хвилин. Жертв та руйнувань не зафіксовано, але фахівці вважають це тривожним сигналом.

За словами Сари Мінсон із USGS, ймовірність того, що Big One ударить по Сан-Франциско до 2055 року, становить уже 72%. Протягом наступних 30 років, за її словами, «більше ймовірно», що в Північній Каліфорнії відбудеться землетрус магнітудою 6,7 або вище. Деякі експерти вважають, що це може статися ще раніше – до 2032 року.

Особливе занепокоєння у фахівців викликає розлом Сан-Андреас завдовжки майже 1300 кілометрів, який проходить через увесь регіон затоки Сан-Франциско. Саме тут, вважають вчені, може статися такий катастрофічний землетрус. Останній великий струс біля Сан-Франциско – Лома-Прієта у 1989 році – забрав життя 63 людей, постраждали майже чотири тисячі мешканців.

Нагадаємо, 21 травня у Стамбулі було зафіксовано землетрус магнітудою 4,0 бала.За даними Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, епіцентр підземних поштовхів знаходився у Мармуровому морі біля узбережжя району Бююкчекмедже.

Раніше 14 травня землетрус магнітудою 6,3 стався біля берегів Криту, а поштовхи відчули навіть у Єгипті.Як повідомив Німецький дослідницький центр геологічних наук, осередок землетрусу залягав на глибині 83 км.

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Теги: США землетрус вчені

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