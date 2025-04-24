Геолог, який передбачив землетрус у Стамбулі, дав новий прогноз

Шенер Ушумезсой назвав майже точну дату землетрусу у Стамбулі

Турецький геолог Шенер Ушумезсой ще 20 днів тому попереджав про можливість потужного землетрусу магнітудою 6-6,5 у районі Кумбургазу та Силіврі на узбережжі Стамбула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Haber Global.

«У заяві, яку він зробив останніми роками, Шенер Ушюмезсой стверджував, що очікуваний потужний землетрус матиме максимальну магнітуду 6,5. Після останніх землетрусів у Стамбулі багато городян орієнтувалися на оцінки експертів і це не було марним», – пишуть журналісти.

🇹🇷 У Стамбулі стався землетрус. У ході перевірок поки не виявлено жодних пошкоджень, заявив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Уралоглу pic.twitter.com/iMHYYxzuhE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 23, 2025

Як повідомляє Haber Global, його прогноз справдився – 23 квітня у цьому регіоні відбулися підземні поштовхи магнітудою 6,2, які відчувалися і в сусідніх районах. Професор Ушумезсой дав новий коментар після землетрусу. За його словами, підземні поштовхи можуть бути небезпечними в зсувних зонах, але ризику нового сильного землетрусу немає.

Нагадаємо, 23 квітня біля узбережжя Силіврі в Стамбулі о 12:49 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 6,2, який був відчутним у сусідніх провінціях. Підземний поштовх був зареєстрований у центральному сегменті Північно-Анатолійського розлому на глибині близько 7 км.

До слова, внаслідок вчорашніх землетрусів у Мармуровому морі стався розрив ділянки розлому завдовжки близько 35 км та шириною 9,5 км.