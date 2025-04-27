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У Криму зафіксовано чотири землетруси за день

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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У Криму зафіксовано чотири землетруси за день
Сейсмологи зафіксували поштовхи 26 квітня
фото ілюстративне

Жителі Ялти могли відчути слабкі коливання

На південному березі окупованого Криму сталося чотири землетруси: один – у морі, а три – в районі Учан-Су, за 6 кілометрів від Ялти. Сейсмологи зафіксували поштовхи 26 квітня. Про це повідомляє «Главком».

Про землетруси розповів директор Інституту сейсмології та геодинаміки окупаційного Кримського федерального університету ім. Вернадського Юрій Вольфман російським змі.

За його словами, йдеться про чотири землетруси магнітудою від 1,5 до 2 або силою 2-3 бали. Їх зафіксували о 7:00, 10:00, 10:27 і 10:37 у суботу, 27 квітня за Києвом.

«Але вони досить слабкі, оскільки розташовані на суші та мають невелику глибину залягання», – зазначив він.

За словами Вольфмана, жителі Ялти, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок, могли відчути слабкі коливання внаслідок цих землетрусів. Водночас ці поштовхи не можуть спричинити серйозних руйнувань.

Його заступниця Марина Бондар додала, що магнітуда найсильнішого землетрусу за 26 квітня становила 2.3.

Нагадаємо, Туреччина готується до нового сильного землетрусу: у зоні небезпеки 25 млн людей. Масштабний землетрус, передбачений турецькими сейсмологами, торкнеться всього регіону Мармурового моря. Про це заявив член Ради вчених стамбульської мерії з питань землетрусів Халюк Ейідоган. Він звернув увагу, що на території, яку зачепить стихійне лихо, проживає понад 25 млн людей.
 

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Теги: землетрус Крим

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