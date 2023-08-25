Святкували дитячий день народження: подробиці ДТП на Вінниччині з 12 загиблими в «Жигулях»

Кадри з місця ДТП показують, що важка фура з колодами буквально підім'яла легковий автомобіль: шансів вижити там не було ні в кого

Вся рідня вирішила відвезти кума додому на старенькому ВАЗі

На Вінниччині ввечері 22 серпня сталася аварія. Завантажений лісовоз із причепом зіткнувся зі стареньким ВАЗом, у якому було 12 осіб, шестеро з них – діти. Важка машина винесла легковик у кювет і буквально підім'яла його під себе. Усі пасажири та водій загинули. Подробиці про загиблих розповіло видання Оbozrevatel.

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Святкували день народження маленького Сашка

У вівторок, 22 серпня, у невеликому селі Бродецьке Хмільницького району Вінницької області велика родина Криворучків святкувала день народження маленького Сашка – йому виповнилося два роки.

У будинку зібралися батьки Сашка – 23-річний Руслан та його дружина Олена. У гості прийшла родина старшого 31-річного брата Дмитра. Його дружина Юлія та діти – 12-річна Марина, 10-річна Аліна, 8-річна Карина та 4-річний Максим.

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Олена з сином Сашком фото: Олена Криворучко / Facebook

Також прийшла молодша сестра Діми та Руслана – 12-річна Валя, приїхала мама Олени з Немирова та кум із села Клітинка.

Ближче до вечора кум почав збиратися додому і вся рідня вирішила його відвезти на старенькому ВАЗі. Чому так вирішили, зараз уже ніхто не може сказати. В автомобіль сіли всі дорослі, за кермом був Руслан. А для дітей у багажнику ВАЗу (друга модель) встановили третій ряд сидінь.

Так і поїхали. Щоправда, далеко від'їхати не встигли, аварія сталася біля села Бродецьке.

З однієї родини поховали десятеро людей

У селі Бродецьке жителі шоковані тим, що сталося. 23 серпня поховали одразу десять осіб однієї родини, ще двох забрали родичі.

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«Це жахлива трагедія, плачуть і переживають усі, хто їх знав. Олена працювала в нас у магазині «Дешевше за всіх», продавала речі. Це було до декрету. Останнім часом вона була вдома зі своїм маленьким сином Сашком», – розповідає місцева мешканка, яка знала Олену.

На сторінці у Facebook в Олени багато фото маленького сина та чоловіка Руслана.

Олена та Руслан Криворучки фото: Олена Криворучко / Facebook

Про братів Руслана та Дмитра відгукуються добре. Вони обидва працювали у селі, допомагали мешканцям по господарству. Комусь дрова рубали, у когось двір чистили й упорядковували. Також вони займалися підрізуванням дерев.

«Дуже працьовиті хлопці були. Вони як дві мавпочки на деревах, раз-раз – і все підрізали, почистили. Ніколи й нікому не відмовляли у допомозі. Діма з дружиною та дітьми жили у своїй хаті, а Руслан з Оленою якраз робили ремонт у будинку. В обох були старенькі автомобілі, вони їм потрібні були для роботи. Самі хлопці з бідної родини, але вони не були жебраками. Батько у них помер, а мама останніми роками працювала в пральні в Києві, а зараз уже ніде не працює. Сім'я багатодітна, я не знаю, хто саме, але ще діти у сім'ї є», – каже один із сусідів родини.

Старші діти Діми та Юлі ходили до місцевої школи. Одна з учительок розповіла, що діти навчалися середньо, але старалися, ніколи не прогулювали, були акуратними.

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Фура розчавила «Жигулі»

Що саме трапилося на дорозі, хто винен в аварії – з'ясовуватиме поліція. Як заявили в ГУ НП Вінницької області, відкрито провадження за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох та більше осіб.

Фура буквально розчавила автівку з 12 людьми фото: ДСНС

42-річного водія лісовоза DAF взяли під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Також належить провести низку експертиз, які й допоможуть встановити, що сталося на дорозі.

ВАЗ загиблої родини фото: ДСНС

Кадри з місця ДТП показують, що важка фура з колодами буквально підім'яла легковий автомобіль. Шансів вижити там не було ні в кого.

Нагадаємо, на Вінниччині 22 серпня поблизу села Бродецьке Хмільницького району на Вінниччині сталась аварія. У ДТП загинув водій легковика та його 11 пасажирів. Серед них – шестеро дітей віком від 2 до 12 років.