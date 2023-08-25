Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Святкували дитячий день народження: подробиці ДТП на Вінниччині з 12 загиблими в «Жигулях»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Святкували дитячий день народження: подробиці ДТП на Вінниччині з 12 загиблими в «Жигулях»
Кадри з місця ДТП показують, що важка фура з колодами буквально підім'яла легковий автомобіль: шансів вижити там не було ні в кого
фото: ДСНС

Вся рідня вирішила відвезти кума додому на старенькому ВАЗі

На Вінниччині ввечері 22 серпня сталася аварія. Завантажений лісовоз із причепом зіткнувся зі стареньким ВАЗом, у якому було 12 осіб, шестеро з них – діти. Важка машина винесла легковик у кювет і буквально підім'яла його під себе. Усі пасажири та водій загинули. Подробиці про загиблих розповіло видання Оbozrevatel.

Святкували день народження маленького Сашка

У вівторок, 22 серпня, у невеликому селі Бродецьке Хмільницького району Вінницької області велика родина Криворучків святкувала день народження маленького Сашка – йому виповнилося два роки.

У будинку зібралися батьки Сашка – 23-річний Руслан та його дружина Олена. У гості прийшла родина старшого 31-річного брата Дмитра. Його дружина Юлія та діти – 12-річна Марина, 10-річна Аліна, 8-річна Карина та 4-річний Максим.

Олена з сином Сашком
Олена з сином Сашком
фото: Олена Криворучко / Facebook

Також прийшла молодша сестра Діми та Руслана – 12-річна Валя, приїхала мама Олени з Немирова та кум із села Клітинка.

Ближче до вечора кум почав збиратися додому і вся рідня вирішила його відвезти на старенькому ВАЗі. Чому так вирішили, зараз уже ніхто не може сказати. В автомобіль сіли всі дорослі, за кермом був Руслан. А для дітей у багажнику ВАЗу (друга модель) встановили третій ряд сидінь.

Так і поїхали. Щоправда, далеко від'їхати не встигли, аварія сталася біля села Бродецьке.

З однієї родини поховали десятеро людей

У селі Бродецьке жителі шоковані тим, що сталося. 23 серпня поховали одразу десять осіб однієї родини, ще двох забрали родичі.

«Це жахлива трагедія, плачуть і переживають усі, хто їх знав. Олена працювала в нас у магазині «Дешевше за всіх», продавала речі. Це було до декрету. Останнім часом вона була вдома зі своїм маленьким сином Сашком», – розповідає місцева мешканка, яка знала Олену.

На сторінці у Facebook в Олени багато фото маленького сина та чоловіка Руслана.

Олена та Руслан Криворучки
Олена та Руслан Криворучки
фото: Олена Криворучко / Facebook

Про братів Руслана та Дмитра відгукуються добре. Вони обидва працювали у селі, допомагали мешканцям по господарству. Комусь дрова рубали, у когось двір чистили й упорядковували. Також вони займалися підрізуванням дерев.

«Дуже працьовиті хлопці були. Вони як дві мавпочки на деревах, раз-раз – і все підрізали, почистили. Ніколи й нікому не відмовляли у допомозі. Діма з дружиною та дітьми жили у своїй хаті, а Руслан з Оленою якраз робили ремонт у будинку. В обох були старенькі автомобілі, вони їм потрібні були для роботи. Самі хлопці з бідної родини, але вони не були жебраками. Батько у них помер, а мама останніми роками працювала в пральні в Києві, а зараз уже ніде не працює. Сім'я багатодітна, я не знаю, хто саме, але ще діти у сім'ї є», – каже один із сусідів родини.

Старші діти Діми та Юлі ходили до місцевої школи. Одна з учительок розповіла, що діти навчалися середньо, але старалися, ніколи не прогулювали, були акуратними.

Фура розчавила «Жигулі»

Що саме трапилося на дорозі, хто винен в аварії – з'ясовуватиме поліція. Як заявили в ГУ НП Вінницької області, відкрито провадження за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох та більше осіб.

Фура буквально розчавила автівку з 12 людьми
Фура буквально розчавила автівку з 12 людьми
фото: ДСНС

42-річного водія лісовоза DAF взяли під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Також належить провести низку експертиз, які й допоможуть встановити, що сталося на дорозі.

ВАЗ загиблої родини
ВАЗ загиблої родини
фото: ДСНС

Кадри з місця ДТП показують, що важка фура з колодами буквально підім'яла легковий автомобіль. Шансів вижити там не було ні в кого.

Нагадаємо, на Вінниччині 22 серпня поблизу села Бродецьке Хмільницького району на Вінниччині сталась аварія. У ДТП загинув водій легковика та його 11 пасажирів. Серед них – шестеро дітей віком від 2 до 12 років.

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
Теги: трагедія ДТП смерть автомобіль аварія Вінниччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Білл Клінтон
Кілька слів про психологічний портрет Путіна
14 серпня, 10:28
Правоохоронці побачили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, проте він відмовився проходити перевірку на Драгері
У Чернівцях водій тікав від патрульних та врізався у будівлю (відео)
1 серпня, 10:50
Ігор загинув у 57 років
Хвилина мовчання: згадаймо заслуженого тренера Ігоря Осьмака
31 липня, 09:00
Валентина гуляла з подругою, коли росіяни обстріляли місто
Жінка з рожевим манікюром: що відомо про загиблу внаслідок ворожого удару по Запоріжжю (фото)
11 серпня, 09:14
26 травня у Києві Олексій Тандир скоїв наїзд на військовослужбовця Нацгвардії
Суд продовжив запобіжний захід Тандиру, який збив нацгвардійця
18 серпня, 13:25
Українська журналістка і редакторка Аліна Поліковська з чоловіком
У Грузії під час зсуву ґрунту загинула українська журналістка. Пошуки її сім'ї продовжуються
7 серпня, 11:23
Маргарита народилась, коли вже почалась війна з Росією і загинула, не дочекавшись перемоги України
Хвилина мовчання: згадаймо 8-річну Маргариту Гапоненко
21 серпня, 09:00
В аварії на Вінниччині загинуло 12 людей
В авто було 12 пасажирів. Подробиці резонансної ДТП, де загинули діти
23 серпня, 12:25
За попередньою інформацією, Пригожин розбився на власному літаку, який підбила російська система ППО
Авіакатастрофа з Пригожиним: мережа вибухнула мемами (фото)
23 серпня, 22:14

Новини

Святкували дитячий день народження: подробиці ДТП на Вінниччині з 12 загиблими в «Жигулях»
Святкували дитячий день народження: подробиці ДТП на Вінниччині з 12 загиблими в «Жигулях»
В авто було 12 пасажирів. Подробиці резонансної ДТП, де загинули діти
В авто було 12 пасажирів. Подробиці резонансної ДТП, де загинули діти
Моторошна автокатастрофа на Вінниччині: серед жертв є діти
Моторошна автокатастрофа на Вінниччині: серед жертв є діти
На Вінниччині командира відділення військкомату затримано на хабарі
На Вінниччині командира відділення військкомату затримано на хабарі
Фонд держмайна продає Мурафський кар'єр із багатомільйонними боргами
Фонд держмайна продає Мурафський кар'єр із багатомільйонними боргами
Хвилина мовчання: згадаймо 8-річного Кирила П'яхіна з Херсона, який загинув у Вінниці
Хвилина мовчання: згадаймо 8-річного Кирила П'яхіна з Херсона, який загинув у Вінниці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Німеччина відсилає назад до Польщі тисячі мігрантів: причина
40K
Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю
15K
Зеленський прокоментував збиття літака Пригожина
5820
Терорист Гіркін із СІЗО розказав, хто вбив Пригожина
5630
Захисники близькі до другої лінії оборони росіян на півдні. Аналіз ISW
4674
Багато техніки, Путін на палиці, незвичні аніматори. День Незалежності у Києві (фото)

Новини

Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Вчора, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
23 серпня, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту