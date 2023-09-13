Де найбільша кількість ДТП із постраждалими? Названо три області

За сім місяців поточного року зафіксовано 12,6 тис. ДТП з травмованими і загиблими

Протягом січня-липня 2023 року в Україні трапилося 12,6 тис. аварій з постраждалими. Кількість інцидентів на дорогах практично зрівнялася з показниками за відповідний період 2021 року. Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

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Лідером за кількістю ДТП з постраждалими вкотре стала Дніпропетровська область, де за сім місяців поточного року було зафіксовано майже 1,2 тис. інцидентів. На Дніпропетровщину припадає 9% від загальної кількості таких дорожньо-транспортних пригод.

Друге місце у цьому рейтингу посідає Львівщина (трохи менше 1,1 тис.), а на третьому місці опинився Київ (1045 ДТП з постраждалими).

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Дніпропетровська область лідирує за кількістю людей, які загинули в ДТП – 164 осіб. Друге і третє місця – за Львівщиною та Київщиною, де в аваріях загинули 116 та 111 громадян відповідно.

Ці ж регіони сформували рейтинг областей за кількістю травмованих у ДТП: на Львівщині та Дніпропетровщині постраждали майже 1,4 тис. людей, а на Київщині – 1,2 тис.

Найбільший приріст ДТП з постраждалими зафіксовано у Волинській області: кількість аварій з жертвами у цьому регіоні збільшилася на 45% до відповідного періоду 2021-го.

Нагадаємо, 6 вересня на Київщині фура з тваринами розчавила легковик. Водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці.

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Раніше повідомлялося, що 3 вересня на Рівненщині зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті одна дитина загинула, восьмеро осіб, троє з яких діти, постраждали.