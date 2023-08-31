На Кіровоградщині у ДТП загинув військовий разом з восьмирічною донькою (фото)
Причиною ДТП, у якій загинув військовий та дівчинка, став раптовий виїзд автомобіля Skoda Fabia
27 серпня на автошляху Стрий-Ізварине біля села П’ятихатки Новоукраїнського району Кіровоградської області у ДТП загинули військовий Микола Спащук та його 8-річна донька Уляна. Відомо, що чоловік на той момент перебував у відпустці. Про це повідомив Кременчуцький Телеграф.
Спричинив ДТП раптовий виїзд автомобіля Skoda Fabia, якою керував 30-річний водій, що за інформацією джерел ЗМІ був п'яним, на зустрічну смугу. У результаті ДТП 40-річний сержант ЗСУ загинув на місці.
Рятувальники дістали тіло Миколи із понівеченого авто. Дівчинка померла дорогою до лікарні, а водія Skoda Fabia з травмами ушпиталили. Також постраждала дружина військового, яка перебувала в автомобілі. Після новини про смерть дитини мати потрапила до реанімації.
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