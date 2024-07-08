Частково скасовано графіки відключень на 8 липня: коли не буде світла

Як зазначили у компанії, сьогодні вранці, 8 липня, Диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував споживання нижче прогнозного рівня

У понеділок, 8 липня, в Україні частково скасували графіки відключень світла. Так, електрика гарантовано буде від 10:30 до 14:00. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Як зазначили у компанії, сьогодні вранці, 8 липня, Диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження будуть скасовані для всіх регіонів України.

На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень, зазначає «Укренерго».

За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.

«В інші години доби – по всій Україні діятимуть три черги відключень. Втім, зі зміною ситуації в енергосистемі, Диспетчерський центр «Укренерго» може змінити обсяг застосування обмежень», - додали у компанії.

Стан енергосистеми України 8 липня 2024 року інфографіка «Укренерго»

Як за чергами обмежується споживання?

Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживачі кожної області, яких можна відключати, поділені на 6 черг. Споживання кожної області відрізняється за обсягами, оскільки залежить від споживання об’єктів критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання та не підлягають відключенню.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – 16 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.

Інформацію про те, який у вас графік погодинних відключень – дивіться на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві, на їхніх майданчиках у соцмережах.

Причини обмеження споживання

Головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів.