Енергетики розповіли, як діятимуть графіки відключень світла 8 липня

Через спеку зростає споживання електроенергії

У понеділок, 8 липня, обмеження електроенергії діятимуть протягом усієї доби. Увечері застосують чотири черги відключень. Про це повідомляє «Укренерго».

Так, з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. А з 19:00 до 22:00 планується одразу чотири черги. В інші години будуть діяти три черги вимкнень одночасно.

Як пояснили в «Укренерго», через спеку зростає споживання електроенергії.

Нагадаємо, з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.