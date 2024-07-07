Енергетики розповіли, як діятимуть графіки відключень світла 8 липня
Через спеку зростає споживання електроенергії
У понеділок, 8 липня, обмеження електроенергії діятимуть протягом усієї доби. Увечері застосують чотири черги відключень. Про це повідомляє «Укренерго».
Так, з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. А з 19:00 до 22:00 планується одразу чотири черги. В інші години будуть діяти три черги вимкнень одночасно.
Як пояснили в «Укренерго», через спеку зростає споживання електроенергії.
Нагадаємо, з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.
Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.
Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.
До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.
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