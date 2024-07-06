Україна вимагає відсторонити від Олімпіади росіян і білорусів, які підтримують війну

Борець Начин Монгуш (праворуч) взяв участь в пропагандистському заході разом з Чаяном Чимбою – окупантом, який брав участь у війні

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 рок

Україна звернулася до МОК з доказами підтримки війни російськими атлетами, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри. Відповідний лист підписали очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Серед спортсменів, які отримали дозвіл на участь у Олімпійських іграх від МОК, є представники Російської Федерації та Білорусі. Підписанти звертають увагу, що ці спортсмени підтримують війну в Україні та політику російського диктатора і не відповідають достатнім критеріям для отримання статусу індивідуального нейтрального атлета (AIN).

Мова йде про таких спортсменів: Алан Остаєв (Боротьба), Магомед Муртазалієв (Боротьба), Арслан Багаєв (Боротьба), Аліна Касабієва (Боротьба), Наталія Малишева (Боротьба), Абдула Курбанов (Боротьба), Начин Монгуш (Боротьба), Іван Літвінович (Стрибки на батуті), Анжела Бладцева (Стрибки на батуті), Дар’я Чуприс(Стрільба), Ганна Церах (Велоспорт), Георгій Гурцієв (Тхеквондо), Анастасія Шкурдай (Плавання), Іван Штиль (Веслування на каное), Олексій Коровашков (Веслування на каное).

Зокрема, у листопаді 2022 року борець Начин Монгуш виступав перед студентами Тувинського університету в рамках пропагандистського проєкту «Я горжусь героями» разом із депутатом від «Єдиної Росії» Ересом Сатом та Чаяном Чимбою – російським окупантом, який брав участь у війні. Тоді ж Монгуш зробив спільне фото з Чимбою.

«Українська сторона надала докази Міжнародному олімпійському комітету, що вказані спортсмени порушують критерії нейтральності. Окремо висловлюємо вдячність за додаткові докази порушення умов нейтральності журналістам watchers.media», – зазначається у листі.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.