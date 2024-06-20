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Як не втратити право на субсидію під час війни: пояснення юриста

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Як не втратити право на субсидію під час війни: пояснення юриста
Юристка назвала підстави для припинення надання субсидії
фото з відкритих джерел

Припинити виплати субсидії можуть у будь-який час, якщо під час перевірки компетентним органом буде встановлено порушення умов надання допомоги

Правила надання та втрати субсидій під час війни дещо змінилися. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка Наталія Василюк.

Підстави для припинення надання субсидії

Надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється, коли:

  • домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги
  • громадянин не виконує зобов'язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг
  • у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії
  • громадянин не повідомив уповноваженому органу про особливі обставини протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення

Про які обставини йдеться:

  • зміни складу зареєстрованих/задекларованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств
  • зміни соціального статусу членів домогосподарства
  • зміни у складі сім'ї члена домогосподарства
  • зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання
  • зміни управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об'єднання
  • отримання ним або членом сім'ї зі складу домогосподарства одноразово доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, крім цільової благодійної допомоги
  • отримання ним або членом сім'ї зі складу домогосподарства страхових виплат на медичну та соціальну допомогу
  • отримання ним або членом сім'ї зі складу домогосподарства спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини
  • отримання ним або членом сім'ї зі складу домогосподарства гранту або стипендії на навчання
  • про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім'ї зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів
  • настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла
  • здійснення плати за житлово-комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком, витрати на комунальні послуги або витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива третьою особою за її рахунок або виконавчим органом за рахунок коштів місцевого бюджету

Важливо: вказані вище норми не застосовуються в період дії воєнного стану в Україні. Однак ці громадяни зобов'язані повідомити про обставини, описані вище, протягом місяця після припинення дії воєнного стану в Україні.

Надання субсидії припиняється також за рішенням уповноваженого органу у разі, коли:

  • виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок), іншу місцевість
  • у разі смерті одинокої особи
  • громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про припинення її надання

Також житлову субсидію не призначать, якщо у вас є прострочена заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума такої заборгованості перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням субсидії.

Проте винятком є заборгованість за послуги з постачання та розподілу природного газу, яка нарахована виконавцем комунальної послуги та пов'язана із відсутністю лічильників газу або норм споживання природного газу побутовими споживачами.

Надання житлової субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виявлено порушення умов для надання допомоги.

«Тобто припинити виплати субсидії можуть у будь-який час, якщо під час перевірки компетентним органом буде встановлено наявність хоча б однієї з обставин, вказаних вище. Наприклад, приховування доходів, збільшення кількості осіб у домогосподарстві, перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім'ї зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів», – пояснює Наталія Василюк.

Нагадаємо, російська агресія та енергетичний терор завдають колосальної шкоди Україні й українцям. Проте – навіть в умовах війни – держава продовжує  адресно підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Для того, щоб для найбільш вразливих споживачів комунальних послуг суми в платіжках не були критичними, можна скористатися програмою житлових субсидій. Про це нагадує Міністерство соціальної політики.

До слова, Кабінет міністрів збільшив субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, яка постраждала від російських обстрілів. Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Теги: будинок послуги правила втрати субсидія

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