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Втрати ворога станом на 6 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 6 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 864-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 6 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 6 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 6 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 549840 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 8153 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15629 (+18) од,
  • артилерійських систем – 14897 (+66) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 878 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58),
  • крилаті ракети ‒ 2351 (+9),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2479 (+6).
Втрати ворога станом на 6 липня 2024
Втрати ворога станом на 6 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 липня:

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них один рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 6 липня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 6 липня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 6 липня ворог завдав удару 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Криму та Курської області РФ. Захисникам неба вдалось уразити 24 «Шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Втрати авіаційних системи ворога за 6 липня 2024 року
Втрати авіаційних системи ворога за 6 липня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 864-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року
Теги: Генштаб втрати ворог

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