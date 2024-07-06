Втрати ворога станом на 6 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 864-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 6 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 6 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 6 липня втратила:

особового складу ‒ близько 549840 (+1260) осіб,

танків ‒ 8153 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 15629 (+18) од,

артилерійських систем – 14897 (+66) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 878 (+0) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58),

крилаті ракети ‒ 2351 (+9),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од,

спеціальна техніка ‒ 2479 (+6).

Втрати ворога станом на 6 липня 2024 інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 липня:

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.

В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – шість суден, з них один рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 6 липня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 6 липня ворог завдав удару 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Криму та Курської області РФ. Захисникам неба вдалось уразити 24 «Шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Втрати авіаційних системи ворога за 6 липня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 864-й день повномасштабної війни в Україні.