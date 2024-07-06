Втрати ворога станом на 6 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 6 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 6 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 6 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 549840 (+1260) осіб,
- танків ‒ 8153 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15629 (+18) од,
- артилерійських систем – 14897 (+66) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 878 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58),
- крилаті ракети ‒ 2351 (+9),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 2479 (+6).
Активність флоту окупантів станом на 6 липня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них один рухалось з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 6 липня ворог завдав удару 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Криму та Курської області РФ. Захисникам неба вдалось уразити 24 «Шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.
Нині триває 864-й день повномасштабної війни в Україні.
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