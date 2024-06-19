Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 19 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 19 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 847-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 19 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 19 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 19 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 529750 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 7984 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12) од,
  • артилерійських систем – 14007 (+48) од,
  • РСЗВ – 1104 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 857 (+4) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2297 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).
Втрати ворога станом на 19 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 19 червня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 19 червня:

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі вісім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 19 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 19 червня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 19 червня 2024 року російські окупанти атакували 21 ударним БпЛА типу Shahed-131/136 із напрямків Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – Крим. Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 19 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 19 червня 2024 року
фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 847-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2024 року
Теги: війна Генштаб втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вітчизняні дрони – стратегічний козир України в умовах невизначеності з постачанням винищувачів
Україна отримає французькі винищувачі, але ставка на власні дрони
12 червня, 10:25
Комісія вивчатиме облаштування фортифікацій на фронті та цільове використання коштів на їх будівництво
Нардепи пропонують створити тимчасову слідчу комісію щодо фортифікацій та дронів
22 травня, 09:57
На кадрах від 8 червня видно, що Росія почала транспортувати паливо через Керченську протоку по залізничному мосту
Українські удари змусили окупантів змінити схему дислокації та транспортування: аналіз ISW
11 червня, 07:28
Мацегора обіймав посаду мера Куп'янська від забороненої партії ОПЗЖ
Куп'янський мер-колаборант Геннадій Мацегора помер у лікарні після замаху (оновлення)
11 червня, 17:38
Під час дії воєнного стану призовників до 25 років не може бути направлено на ВЛК
Кабмін визначив, яким двом категоріям людей не потрібно проходити ВЛК
13 червня, 19:29
Україна отримала ракети до системи ППО
Британія оприлюднила перелік озброєнь та обладнання, які отримала Україна у травні
20 травня, 02:34
«Циклон», який є носієм крилатих ракет типу «Калібр»
Генштаб підтвердив ураження російського ракетного корабля «Циклон» у Севастополі
21 травня, 17:49
Студенти і колеги називали Невинського Геній Антонович
Пішов на фронт добровольцем і зник безвісти. Згадаймо Євгена Невинського
22 травня, 09:00
Губернатор Ростовської області заявляв, що російська ППО «успішно відбила атаку безпілотників»
Атака на аеродром «Морозовськ»: з'явилися супутникові знімки наслідків
14 червня, 18:31

Події в Україні

Втрати ворога станом на 19 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по нафтобазах у Краснодарському краї – ISW
ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по нафтобазах у Краснодарському краї – ISW
Окупанти значно активізували бойові дії на двох напрямках: аналіз ISW
Окупанти значно активізували бойові дії на двох напрямках: аналіз ISW
Влучання «шахеда» поблизу Львова: влада показала наслідки (оновлено)
Влучання «шахеда» поблизу Львова: влада показала наслідки (оновлено)
РФ атакувала Львівщину: зафіксовано влучання безпілотника
РФ атакувала Львівщину: зафіксовано влучання безпілотника
Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
28K
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
19K
Герой України, який збив найбільше ракет за одну ніч, склав рейтинг ефективності систем ППО
9149
Як Північна Корея зустрічає Путіна: відео з центральних вулиць
6776
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
3863
Продавав документи для виїзду за кордон: затримано сина начальника Вінницького ТЦК

Новини

Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Вчора, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua