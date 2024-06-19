Втрати ворога станом на 19 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 19 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 19 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 19 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 529750 (+1130) осіб,
- танків ‒ 7984 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12) од,
- артилерійських систем – 14007 (+48) од,
- РСЗВ – 1104 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 857 (+4) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2297 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).
Активність флоту окупантів станом на 19 червня:
- У Чорному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі вісім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 19 червня 2024 року російські окупанти атакували 21 ударним БпЛА типу Shahed-131/136 із напрямків Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – Крим. Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
У результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.
Нині триває 847-й день повномасштабної війни в Україні.
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