Втрати ворога станом на 19 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 847-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 19 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 19 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 19 червня втратила:

особового складу ‒ близько 529750 (+1130) осіб,

танків ‒ 7984 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12) од,

артилерійських систем – 14007 (+48) од,

РСЗВ – 1104 (+0) од,

засоби ППО ‒ 857 (+4) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),

крилаті ракети ‒ 2297 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).

Втрати ворога станом на 19 червня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 19 червня:

У Чорному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі вісім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 19 червня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 19 червня 2024 року російські окупанти атакували 21 ударним БпЛА типу Shahed-131/136 із напрямків Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – Крим. Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 19 червня 2024 року фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 847-й день повномасштабної війни в Україні.