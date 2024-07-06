«Укренерго» вже вдруге поліпшило графіки відключення світла 6 липня

Знижене споживання у вихідний день дало змогу зменшити обсяг відключень електроенергії

Сьогодні українці будуть з електроенергією ще на годину довше, ніж передбачалося

У суботу 6 липня графіки відключення світла в Україні почнуть застосовуватися з 16:00. Про це повідомило «Укренерго».

«Ще на одну годину більше зі світлом. За вказівкою Укренерго, графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00», – йдеться в повідомленні.

За словами енергетиків, причиною такого рішення стало зменшення споживання у вихідний день та збільшення виробітку сонячних електростанцій.

Нагадаємо, перед цим передбачалося, що графіки відключень почнуть застосовуватися з 15:00.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.