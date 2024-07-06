Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» вже вдруге поліпшило графіки відключення світла 6 липня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укренерго» вже вдруге поліпшило графіки відключення світла 6 липня
Знижене споживання у вихідний день дало змогу зменшити обсяг відключень електроенергії
ілюстрація: glavcom.ua

Сьогодні українці будуть з електроенергією ще на годину довше, ніж передбачалося

У суботу 6 липня графіки відключення світла в Україні почнуть застосовуватися з 16:00. Про це повідомило «Укренерго».

«Ще на одну годину більше зі світлом. За вказівкою Укренерго, графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00», – йдеться в повідомленні.

За словами енергетиків, причиною такого рішення стало зменшення споживання у вихідний день та збільшення виробітку сонячних електростанцій.

Нагадаємо, перед цим передбачалося, що графіки відключень почнуть застосовуватися з 15:00.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України. 

Читайте також:

Теги: електроенергія відключення Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гарпок готовий провести зелені аукціони для залучення інвесторів в зелену енергетику
Гарпок готовий провести зелені аукціони для залучення інвесторів в зелену енергетику
8 червня, 06:42
Рівень розрахунків Гарпоку перед виробниками зеленої енергії становить: за 2024 рік – 62,54%, за 2023 рік – 89,16%, за 2022 рік – 59,8%
Інвестори в зелену енергетику України не отримали 40% зароблених грошей
19 червня, 20:06
З 8 червня в Україні діє новий порядок відключень електроенергії
Графіки відключення світла в Україні 11 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву
10 червня, 18:22
фото: glavcom.ua
Укренерго оновило графіки відключень на 20 червня
19 червня, 22:38
Дим після вибуху на коксохімі
Стала відома причина раптового викиду на коксохімі у Кривому Розі
23 червня, 18:47
Обсяг обмежень електроенергії буде найбільшим з 17:00 до 23:00
«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 26 червня
25 червня, 18:07
Улітку періодично робіть вологе прибирання – воно додатково охолоджує кімнати і дозволяє рідше вмикати кондиціонер
Як влітку зменшити рахунки за електроенергію: поради від Yasno
2 липня, 10:27
Міненерго попередило українців про активізацію російського ІПСО
Фейки про ситуацію в енергосистемі: Міненерго звернулося до українців
2 липня, 21:39
«Укренерго» залучає аварійну допомогу від наших сусідів, активуючи відповідні запити
«Укренерго» повідомило про обмежені можливості імпорту електроенергії від країн-сусідів
3 липня, 16:48

Події в Україні

«Укренерго» вже вдруге поліпшило графіки відключення світла 6 липня
«Укренерго» вже вдруге поліпшило графіки відключення світла 6 липня
Розвідка поцілила по важливому пункту РФ на фронті (відео)
Розвідка поцілила по важливому пункту РФ на фронті (відео)
«Укренерго» оновило графіки відключення світла 6 липня
«Укренерго» оновило графіки відключення світла 6 липня
Завжди приходила на допомогу. Згадаймо бойову медикиню Наталію Оксентюк
Завжди приходила на допомогу. Згадаймо бойову медикиню Наталію Оксентюк
Втрати ворога станом на 6 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 06 липня: ситуація на фронті
9482
На Лазуровому узбережжі Франції затримано лідера банди «Залютинських» (фото)
8595
Аналітики розповіли, що означає завершення війни для Путіна
4062
Втрати ворога станом на 6 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
3967
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Вчора, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Вчора, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Вчора, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
4 липня, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
4 липня, 12:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua