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У Києві з 27 червня діятимуть обмеження руху для фур

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві з 27 червня діятимуть обмеження руху для фур
У столиці діятимуть обмеження руху для вантажівок через прогнозовану спеку
фото ілюстративне

За  дотримання обмежень стежитиме Управління патрульної поліції у м. Києві

З четверга, 27 червня, і до 1 липня у столиці вводитимуть обмеження руху для вантажівок через прогнозовану спеку. Про це попередила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, у зв'язку з прогнозованою спекою Київська міська державна адміністрація вводить обмеження руху для великовагового транспорту вагою понад 24 тонни з 27 червня по 1 липня з 10:00 до 22:00.

«Так, при температурі повітря понад +28°С із 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т», – заявили у КМДА. 

За  дотримання цих обмежень стежитиме Управління патрульної поліції у м. Києві.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним. 

Зокрема, протягом канікул діятиме знижка 75%. Придбати квиток зі знижкою можна через:

  • застосунок «Київ Цифровий»;
  • термінал самообслуговування.

Поповнити учнівський можна в касах «Київського метрополітену», в додатку EasyPay та на сайті комунального підприємства «Головний інформаційно – обчислювальний центр».

Теги: Київ машини транспорт обмеження

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