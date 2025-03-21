В Україні пригріє до +16°: прогноз погоди на 21 березня

Місцями в країні туман

У п'ятницю, 21 березня в Україні синоптики прогнозують теплу й весняну погоду. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

21 березня в повітряних просторах над Україною продовжуватиме господарювати поле високого атмосферного тиску, зумовлюючи на завершення робочого тижня приємну спокійну погоду.

Вночі та вранці на сході країни місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла.

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 12-14°.