В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 квітня
На півдні та південному сході країни вдень невеликий мокрий сніг та дощ
Сьогодні, 9 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
9 квітня в Україні не очікується істотних опадів, лише на півдні та південному сході країни вдень невеликий мокрий сніг та дощ.
Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та південному сході країни 3-8° тепла. В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів, температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу.
Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с.
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