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В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 квітня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 квітня
У Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів
фото з відкритих джерел

На півдні та південному сході країни вдень невеликий мокрий сніг та дощ

Сьогодні, 9 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

9 квітня в Україні не очікується істотних опадів, лише на півдні та південному сході країни вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та південному сході країни 3-8° тепла. В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів, температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу.

Прогноз погоди на 9 квітня
Прогноз погоди на 9 квітня
Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с.

 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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