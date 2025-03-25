В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 25 березня

У Києві хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів

Вночі у північних, більшості західних і центральних областей, вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах дощі

Сьогодні, 25 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних, більшості західних і центральних областей, вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, на півдні країни 13-18°.

Прогноз погоди на 25 березня Укргідрометцентр

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.