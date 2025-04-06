Захід України засипало снігом. «Зимова казка» у квітні (фото, відео)

Погодна аномалія застала мешканців заходу України зненацька. Холодний фронт пануватиме ще декілька днів

Сьогоднішній день став справжнім сюрпризом для мешканців західних областей України. Волинь, Івано-Франківщина, Львівщина та Тернопільщина прокинулися під білим покривалом снігу, що є рідкісним явищем для квітня. У соцмережах активно поширюються фото та відео, на яких видно засніжені вулиці, дерева та автомобілі. Про це повідомляє «Главком».

Місцеві мешканці зізнаються, що не очікували такого повороту подій. У Львові снігопад розпочався ще вночі.

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Фото: glavcom.ua Засніжений Львів

На Волині та Тернопільщині ситуація схожа: дороги вкриті снігом, а містяни дивуються природній аномалії.

На Івано-Франківщині мешканці діляться відео, де видно, як сніг досі не припинив падати.

Синоптики пояснюють це явище впливом циклону, який приніс холодне повітря та опади у вигляді снігу. Очікується, що найближчими днями температура почне підвищуватися, і сніг швидко розтане.

Як повідомляли раніше, Одесу та область засипало снігом. Місцеві мешканці активно ділилися фотографіями та відео, висловлюючи як здивування, так і захоплення.