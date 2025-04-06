Захід України засипало снігом. «Зимова казка» у квітні (фото, відео)
Погодна аномалія застала мешканців заходу України зненацька. Холодний фронт пануватиме ще декілька днів
Сьогоднішній день став справжнім сюрпризом для мешканців західних областей України. Волинь, Івано-Франківщина, Львівщина та Тернопільщина прокинулися під білим покривалом снігу, що є рідкісним явищем для квітня. У соцмережах активно поширюються фото та відео, на яких видно засніжені вулиці, дерева та автомобілі. Про це повідомляє «Главком».
Місцеві мешканці зізнаються, що не очікували такого повороту подій. У Львові снігопад розпочався ще вночі.
❄️Засніжений Львів. 6 квітня 2025 року pic.twitter.com/MegdRLQqm8— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 6, 2025
❄️Снігом засипало Львів. Різдво і Новий рік у квітні🎄 pic.twitter.com/DHCjsksb7R— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 6, 2025
На Волині та Тернопільщині ситуація схожа: дороги вкриті снігом, а містяни дивуються природній аномалії.
❄️Луцьк і Волинську область засипало снігом pic.twitter.com/9IGaq5UL7I— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 6, 2025
❄️В Тернопіль повернулась зима pic.twitter.com/9S9jB49G3e— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 6, 2025
На Івано-Франківщині мешканці діляться відео, де видно, як сніг досі не припинив падати.
❄️Снігом засипало Франківщину
Засніжило у Галичі, Ворохті та Франківську. pic.twitter.com/WkLb2l4qtR
Синоптики пояснюють це явище впливом циклону, який приніс холодне повітря та опади у вигляді снігу. Очікується, що найближчими днями температура почне підвищуватися, і сніг швидко розтане.
Як повідомляли раніше, Одесу та область засипало снігом. Місцеві мешканці активно ділилися фотографіями та відео, висловлюючи як здивування, так і захоплення.
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