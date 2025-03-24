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Україна зустріне тиждень дощем: погода на 24 березня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна зустріне тиждень дощем: погода на 24 березня
Прогноз погоди на 24 березня
фото з відкритих джерел

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища

У понеділок, 24 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. У декількох областях очікуються опади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями в західних областях, вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на сході країни близько 0°, вдень 7-12° тепла, у західних та південно-західних областях 11-16°.

Україна зустріне тиждень дощем: погода на 24 березня фото 1

На Київщині та в столиці вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; в Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ, також попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підпрємств та руху транспорту

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Теги: вітер погода дощ

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