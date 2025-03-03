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В Україні хмарно з проясненнями: погода на 3 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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В Україні хмарно з проясненнями: погода на 3 березня
У Києві хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без опадів
фото: vijesti

Вночі та вранці в Україні, крім сходу, місцями туман

Сьогодні, 3  березня, в Украхні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у південній частині та більшості північних областей, вдень на крайньому півдні країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім сходу, місцями туман. 

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, на сході країни близько 0°.

Прогноз погоди на 3 березня
Прогноз погоди на 3 березня
Укргідрометцентр

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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