В Україні хмарно з проясненнями: погода на 3 березня
Вночі та вранці в Україні, крім сходу, місцями туман
Сьогодні, 3 березня, в Украхні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
Вночі у південній частині та більшості північних областей, вдень на крайньому півдні країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім сходу, місцями туман.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, на сході країни близько 0°.
На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.
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