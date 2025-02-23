КМДА назвала причину погіршення якості повітря у столиці

Рівень забрудненості повітря на правому березі середній, на лівому – дуже високий

У Київській міській державній адміністрації підтвердили, що в столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба КМДА.

Зазначається, що рівень забрудненості середній на правому березі та дуже високий – на лівому.

«Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок», – йдеться в повідомленні.

Мешканцям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Зазначимо, що за даними сайту SaveEcoBot, індекс якості атмосферного повітря станом на 09:30 23 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 105.

До слова, на Київщині сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах подекуди очікується ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, місцями 21° морозу; вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 13-15° морозу, вдень 1-3° морозу.