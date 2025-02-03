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У Києві очікується сніг та нічні морози

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві очікується сніг та нічні морози
Через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей 3 лютого періодично випадатиме невеликий сніг
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

 Цього тижня у Києві встановляться помірні нічні морози до -5 градусів

У понеділок, 3 лютого, у Києві та області очікується невеликий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Стовпчики термометрів покажуть удень у столиці близько 0 градусів. Дутиме північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Цього тижня у Києві встановляться помірні нічні морози до -5 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, на дорогах міцніє ожеледиця. Тож водіям і пішоходам слід бути особливо уважними та обережними.

«Через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей 3 лютого періодично випадатиме невеликий сніг – хто хотів, дочекалися», – розповіла Діденко. 

За словами синоптикині, надалі, на тижні, в Україні похолоднішає ще на кілька градусів, вночі до 3-8 морозу, вдень до 3 морозу – 2 тепла. Проте, заспокоює Діденко, сильного морозу поки що не видно.

Нагадаємо, у низці областей України у січні зацвіли підсніжники. Зокрема, користувачі соцмереж публікують фото з Вінниччини, Хмельниччини, Києва та Сумщини. Квіти з’явилися майже на два місяці раніше від звичного терміну.

Як повідомлялося, глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов. Про це в інтерв`ю «Главкому» розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

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Теги: прогноз погоди Київ вітер зима погода

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