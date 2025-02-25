Як змінилася якість повітря у столиці станом на вечір
Вологість повітря у Києві складає 34%, тоді як уранці вона була значно вищою – 60%
У столиці покращилася якість повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.
Індекс якості атмосферного повітря станом на 19:00 25 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), знизився до 76. Для порівняння, уранці він становив 120, що свідчить про помітне покращення якості повітря протягом дня.
76 – це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей. Водночас вологість повітря складає 34%, тоді як уранці вона була значно вищою – 60%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, що 22 лютого Київ потрапив до 30-ки рейтингу найбільш забруднених міст світу.
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