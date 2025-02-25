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Як змінилася якість повітря у столиці станом на вечір

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як змінилася якість повітря у столиці станом на вечір
У Києві помірний рівень якості повітря
фото: glavcom.ua

Вологість повітря у Києві складає 34%, тоді як уранці вона була значно вищою – 60%

У столиці покращилася якість повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 19:00 25 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), знизився до 76. Для порівняння, уранці він становив 120, що свідчить про помітне покращення якості повітря протягом дня.

Як змінилася якість повітря у столиці станом на вечір фото 1
скріншот

76 – це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей. Водночас вологість повітря складає 34%, тоді як уранці вона була значно вищою – 60%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, що 22 лютого Київ потрапив до 30-ки рейтингу найбільш забруднених міст світу.

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Теги: повітря Київ погода столиця здоров'я

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